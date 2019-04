Shopping promove caça aos ovos nesta Páscoa

A tradicional brincadeira de caça aos ovos de páscoa irá integrar uma programação especial organizada pelo Lozandes Shopping para o próximo dia 20 de março, véspera do Domingo de Páscoa, do meio-dia às 18h30. Essa e outras atividades serão realizadas num espaço montado na praça de alimentação do centro compras, que está localizado na Av. Olinda, Setor Park Lozandes, região leste da capital.

Ao longo da tarde de sábado, as crianças poderão participar de várias oficinas, como de produção de ovos de chocolate de colher e de acessórios e brinquedos artesanais feitos com E.V.A.. A animação das atividades recreativas ficará por conta da equipe Divertics, que terá monitores vestidos de coelho. E serão eles que promoverão a brincadeira mais esperada do dia e sempre amada pelos pequenos, a caça aos ovos de chocolate. Para participar a organização do evento recomenda que a criança tenha, pelo menos, três anos. Todas as atividades serão gratuitas e animadas com músicas infantis.

Os organizadores recomendam ainda que as crianças e seus pais cheguem cedo, para aproveitarem todas as atividades oferecidas. “É uma excelente opção para os pais e os pequenos que ficarão em Goiânia no próximo feriado prolongado de Semana Santa. A nossa expectativa é de receber o dobro de crianças da Páscoa do ano passado, justamente pelo número de oficinas e atrações que estão sendo oferecidas”, revela Déborah Ribeiro, gerente de marketing da QS Malls, empresa responsável pelo Lozandes Shopping.

Serviço

Caça aos ovos no Lozandes

Data: sábado, 20 de abril

Horário: Das 12h às 18h30

Local: Lozandes Shopping – Av. Olinda, n.960 Cep: 74884-120. Park Lozandes.

Programação de atividades: oficinas de ovos de chocolate de colher e de acessórios em E.V.A, música, caça aos ovos e brincadeiras variadas

Entrada e participação: Gratuita