Zacharias Calil comemora primeiros resultados dos esforços do mandato

O deputado federal Dr. Zacharias Calil se mostrou animado e otimista com os primeiros resultados com os esforços feitos nos primeiros meses de mandato na Câmara Federal. Na sexta-feira, 12, ele esteve em Goiânia e voltou para Brasília em companhia do ministro da Saúde, Henrique Mandetta, na capital goiana participou de toda a agenda do ministro. Durante seu discurso no Hugol, Zacharias lembrou que foi a convite do governador Ronaldo Caiado que ele entrou na política.

“A saúde da pediatria em Goiás há anos estava esquecida por gestões anteriores. Esqueceram da criança, não podemos deixar essa situação como estava”, disse o médico e deputado.

Pela manhã Zacharias, o governador Ronaldo Caiado e o ministro Henrique Mandetta estiveram no Hugol, onde visitaram leitos e UTI’s que estão sendo preparados para prestar atendimento pediátrico. São 45 leitos de enfermaria e mais 10 leitos de UTI, que já estão prontas para o uso. A sugestão de usar os leitos do Hugol para atendimento pediátrico partiu de Zacharias diretamente ao governador Caiado, que de pronto acatou.

Tomando gosto

No período da tarde a agenda foi no hospital Materno Infantil de Goiânia, onde Zacharias já realizou inúmeras cirurgias, entra elas as complexas separações de gêmeos siameses.

Por já ter conseguido ajudar na solução da crise na Saúde em Goiás e já dar os primeiros passos para a construção do novo Hospital Materno Infantil, o deputado comentou que está gostando de trabalhar como deputado federal. “Temos recebido em Brasília uma série de demandas para que sejam trabalhadas com carinho. No começo eu estranhei um pouco, agora já estou habituado e muito feliz em poder trabalhar não só pela saúde, mas por todas as áreas de que o estado de Goiás precisar.” Finalizou.

Logo após a visita ao Materno infantil, a comitiva se dirigiu ao CEAD, Centro Estadual de Atendimento ao Diabético, que é referência nacional no atendimento a portadores do diabetes. Na viagem de vinda a Goiânia e volta a Brasília, Zacharias aproveitou para colocar o ministro e amigo Mandetta a par do projeto do novo hospital, cuja construção está viabilizando através de uma parceria com uma ONG parceira da ONU, e da situação do setor de saúde em Goiás.