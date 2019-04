Caiado apresenta a deputados balanço dos 100 dias

O governador Ronaldo Caiado se reuniu com deputados estaduais na manhã desta terça-feira (16/04), no Palácio das Esmeraldas, para apresentar o balanço dos primeiros 100 dias de governo, discutir projetos importantes para a população, bem como questões relevantes para o desenvolvimento do Estado. A reunião contou com a participação de 28 parlamentares goianos, do vice-governador Lincoln Tejota e dos secretários de Governo, Ernesto Roller; de Administração, Pedro Sales; e da Casa Civil, Anderson Máximo.

Desde que tomou posse como governador, Ronaldo Caiado busca estreitar a relação com os deputados e, com isso, tem consolidado uma base forte na Assembleia. O chefe do Executivo reconhece a importância do Poder Legislativo para assegurar a governabilidade da nova gestão e tem dito, em diversas ocasiões, que “em parceria com o parlamento, respeitando cada deputado, será possível colocar Goiás nos trilhos do desenvolvimento e recuperar a autoestima dos goianos”.

Ernesto Roller avaliou a reunião como resultado da mudança da visão administrativa do Estado, com transparência e diálogo permanente. Segundo ele, “os deputados são tão importantes na administração pública e na vida pública quanto é o governador do Estado e outros atores institucionais”, frisou.

“Essa é segunda reunião dessa natureza em menos de 30 dias, justamente para que o governo possa discutir os problemas, as medidas que estão sendo encaminhadas, as soluções propostas e, também, naturalmente, aquilo que será encaminhado para a Assembleia Legislativa, partilhando com os deputados a responsabilidade comum com a administração pública do nosso Estado”, enfatizou Roller.

Líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado Bruno Peixoto (MDB) fez um balanço positivo da exposição feita pelo governador Ronaldo Caiado, dos avanços conquistados até agora, do planejamento proposto e projeções futuras. Sobre a apresentação dos 100 dias de governo, ele ressalta que “Caiado está deixando um exemplo para os outros governadores seguirem, de um estado republicano, democrático e em comum acordo com o Legislativo”, avaliou.

Sobre a composição da base de sustentação do governo na Assembleia, Bruno Peixoto destaca que o grupo, composto hoje por 28 deputados, está unido e coeso, “pronto para ajudar no desenvolvimento do nosso Estado”.

Na opinião do deputado Cairo Salim (PROS), o encontro foi importante para promover a integração entre os poderes, e isso é fundamental para que os parlamentares estejam sintonizados com as ações do governo já realizadas nesses primeiros 100 dias e com as próximas ações previstas para todo o ano de 2019.

“O governador é um gestor aberto ao diálogo, que ouve as nossas sugestões com a missão de mudar as vidas dos goianos e renovar, reestruturar e reorganizar toda a máquina do governo do Estado de Goiás”, pontuou Salim.

Participaram da reunião os deputados estaduais Amauri Ribeiro (PRP), Humberto Teófilo (PSL), Humberto Aidar (MDB), Rafael Gouveia (DC), Diego Sorgatto (PSDB), Thiago Albernaz (Solidariedade), Amilton Filho (Solidariedade), Major Araújo (PRP), Pastor Jefferson (PRB), Bruno Peixoto (MDB), Álvaro Guimarães (DEM), Vinicius Cerqueira (PROS), Charles Bento (PRTB), Iso Moreira (DEM), Doutor Antonio (DEM), Zé Carapô (DC), Henrique César (PSC), Virmondes Cruvinel (Cidadania), Paulo Trabalho (PSL), Eduardo Prado (PV), Rubens Marques (PROS), Paulo Cezar Martins (MDB), Chico KGL (DEM), Cairo Salim (PROS), Júlio Pina (PRTB), Wagner Neto (Patriotas), Henrique Arantes (PTB) e Karlos Cabral (PDT).