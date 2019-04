Festival de churrasco na Semana Santa em Pirenópolis

Neste feriado de Semana Santa (20/04) acontecerá em Pirenópolis o Festival Gastronômico Fogo de Chão. Com um time de assadores e parceiros de peso o evento promete parar a cidade. As atrações já confirmadas são a banda U2 Cover sob comando de Rubinho Gabba e a banda de reggae. O Festival all inclusive acontecerá no Haikai, Jardim Gastronômico, na Rua do Lazer e vai surpreender com algo nunca antes visto na cidade turística de Pirenópolis.

Serviço

Local: Haikai Jardim Gastronômico em Pirenópolis (Rua do Lazer)

Dia: 20/04/2019

Hora: 12h-18h

Valor ingressos: R$ 230,00 – Criança de 0 a 5 anos não paga – Criança de 6 a 14 anos R$ 50,00.

Open food com estações de proteínas (bovina, suína, aves, cordeiro, varal de legumes + carreteiro) e Open bar Chopp Cavalo Louco, Bar de Gin, Refrigerante e água.