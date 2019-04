Lowbrow promove abertura da mostra coletiva ‘Desatado’ nesta quarta-feira

O skate como ferramenta de exploração e apropriação do espaço público será tema da nova exposição que chega à galeria de arte do Lowbrow Lab Arte & Boteco, nesta quarta-feira (17). Intitulada “Desatado”, a mostra coletiva reúne 14 obras inéditas produzidas pelos artistas Karollez Viana, Adriano Borges (Dico) e Cristiano Freitas (Dongou).

O público poderá conferir shapes, placas, acrílicos e pinturas, entre outros trabalhos, inspirados em elementos da rua, do skate e do grafite. As obras utilizam uma técnica mista com estêncil, posca e spray e apresentam tamanhos que variam de 60 x 60cm a 1,20 x 1,20m. A mostra tem curadoria de Roan Andrade, que é proprietário do local.

Karollez Viana é designer de moda, tatuadora e tem como marca registrada desenhos soltos, espontâneos e vindos do mundo astral. Dico é um artista local autodidata que tem o skate como a maior referência para seus projetos de curta metragem, animação e outras produções audiovisuais. Já Dongou é tatuador e impressor gráfico, cuja formação visual foi influenciada pelo contato com a produção gráfica de festivais independentes e o skate.

Atrações musicais

O público também poderá conferir a apresentação de Mateus Dutra, também conhecido como DJ Matias, cuja proposta é aliar discotecagem com ações de artes visuais, a fim de criar uma ambientação sonora que converse com as obras artísticas. Com mais de 10 anos de carreira, seu setlist passa pelo afrobeat, hip hop, anos 90, funk norte-americano e groove brasileiro.

A noite terá ainda discotecagem do DJ Barats, que chega com a proposta de trazer à tona a música underground, desde funky soul, hip hop, R&B até os clássicos da música brasileira, com uma pegada dançante, mas que também agrada os admiradores da boa música. A casa, que está localizada na Rua 115 nº 1684, no Setor Sul, em Goiânia, abrirá às 19 horas. A entrada terá um valor de R$ 5.