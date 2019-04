Lucas Kitão convoca todos os vereadores a acompanharem reunião da CDTC

O vereador Lucas Kitão (PSL) articulou a suspensão da sessão ordinária da Câmara Municipal de Goiânia desta quarta-feira (17) para que os demais vereadores participem da reunião da CDTC.

Convocada para às 10h desta quarta pelo presidente da Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo, prefeito Jânio Darrot, o encontro será para a votação do reajuste do transporte coletivo.

“Conseguimos cancelar as antigas reuniões para que fosse discutida a melhoria do transporte coletivo e como isso seria executado. No entanto, não houve nenhuma reunião para falar sobre a qualidade do transporte e já querem de novo pautar o reajustes. Não podemos aceitar”, afirma o vereador.

Lucas Kitão, que é representante da Câmara Municipal na CDTC, também solicitou a Jânio Darrot a abertura da reunião pata que toda a sociedade e a imprensa acompanhem quem é favorável ou não ao reajuste da passagem, que passaria de R$ 4 para R$ 4,30.

“Obviamente não temos poder de voto, mas estamos muito bem representados pela vossa excelência. Já comunico a todos os vereadores que a sessão de amanhã será suspensa para acompanharmos a reunião”, destacou o presidente da Casa, Romário Policarpo.