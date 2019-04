Obras da trincheira e do BRT avançam na região da Rua 90

Em obras há duas semanas, os trabalhos na trincheira da Rua 90 com a Avenida 136 avançam no setor Sul. A execução do projeto no local, que é realizada por equipes do Consórcio BRT e da Prefeitura de Goiânia, é uma das frentes de trabalho realizadas com o objetivo de entregar a obra dentro do cronograma estabelecido entre a gestão municipal e o Ministério Público Federal de Goiás (MPF-GO).

No local, os operários já realizaram a montagem dos tapumes e a instalação do canteiro de obras. Atualmente, as equipes realizam a cravação dos perfis metálicos de contenção e a fundação, além da remoção de interferências das operadoras de telefonia e de água, já previstas no cronograma das obras. Outro trecho que está bastante avançado é entre a Praça do Cruzeiro e a Rua 115, também no Setor Sul. No local, as equipes executam a fresagem do pavimento, a demolição dos pontos e a construção das redes de drenagem e alargamento da via para a instalação das estações de embarque e desembarque do BRT.

De acordo com o titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra), Dolzonan da Cunha Mattos, esta semana as equipes vão iniciar os serviços de pavimentação do corredor de ônibus e do asfalto paralelo à via, partindo da Praça do Cruzeiro em direção à trincheira. ‘Estamos empreendendo todos os esforços para que o BRT avance. O projeto vai melhorar significativamente a vida de quem mora na cidade. Além de beneficiar diariamente 120 mil usuários do transporte público, o BRT e todas as suas intervenções serão importantes para garantir a qualidade de vida dos motoristas, pedestres, ciclistas e comerciantes’, pontua.

As obras da trincheira da Avenida 136 com a Rua 90 fazem parte da modernização do trânsito da capital e vão garantir maior fluidez aos mais de 100 mil veículos que transitam pela região todos os dias. O projeto, segundo a Seinfra, vai beneficiar as pessoas que vivem regiões Sul e Central da cidade com ações de reurbanização ao longo da via, que incluem novas lâmpadas de led e novo paisagismo.

Comércio na Rua 90

Na semana passada, um grupo de empresários ligados ao setor moveleiro estabelecida na região se reuniu com o prefeito Iris Rezende para pedir o apoio da gestão municipal para mostrar para a população que os clientes conseguem chegar às lojas e até mesmo estacionar os seus carros nos espaços destinados pelos lojistas. Um evento deve ser realizado para informar que as obras não estão afetando o comércio local.

Para o empresário Agenor Braga, que esteve com o prefeito, é possível perceber que existe a vontade da administração municipal em finalizar a construção no tempo estimado e assim retomar o crescimento das vendas da região, que, segundo os próprios empresários, vão melhorar com a requalificação do local.