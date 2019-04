Prefeitura inaugura quatro salas modulares no Cmei Oriente Ville

Seguindo com o compromisso de melhorar a qualidade da educação municipal, o prefeito Íris Rezende inaugurou, nesta terça-feira, 16, quatro salas modulares no Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Oriente Ville, no setor de mesmo nome. Ao todo, as instalações promoveram a abertura de 80 novas vagas de Educação Infantil na região e agora a instituição passa a atender 306 crianças, de seis meses a cinco anos, em período integral.

As salas modulares são módulos feitos de aço altamente resistente, revestidos de painéis isotérmicos e mecânicos, climatizados, com alta segurança diante de arrombamentos e incêndios, e aprovados pelos órgãos reguladores. Até o início de 2019, 29 destas estruturas foram instaladas em escolas e Cmei da rede municipal de Educação, provendo cerca de 1.3 novas vagas disponibilizadas para a população.

O prefeito Iris Rezende falou sobre a utilização da tecnologia em prol da Educação, a ampliação do atendimento de Educação Infantil e a necessidade de Cmei para a atual configuração familiar da sociedade. “A ciência e tecnologia avança a cada dia, estamos aproveitando essa evolução para a construção civil. Semanalmente estamos inaugurando salas em cada região, para atender a demanda, uma vez que há carência de vagas no ensino infantil. Hoje, poucas mães não trabalham fora e essas mães não tem com que deixar as crianças. O Cmei atende essa exigência e a criança será conduzida por anos por mãos preparadas, professores hábeis, competentes, funcionários dedicados”, disse.

O titular da Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME), professor Marcelo Costa, detalhou os esforços feitos pela gestão, até o momento, para ampliar o número de vagas da Educação Infantil. “A ideia é que consigamos disponibilizar quantas vagas forem necessárias. Quando assumimos havia a necessidade muito grande de vagas na cidade inteira. Então começamos a envidar esforços para que pudéssemos prover essas vagas. Convênios foram feitos, renovados, fizemos a retomada das obras que estavam paradas e, além disso, as salas modulares. Esses esforços coletivos vão nos garantir, ainda esse ano, pelo menos quatro mil vagas”, declarou.

A diretora do Cmei Oriente Ville, Zilda Alves de Oliveira, contou sobre a receptividade dos funcionários da instituição com as novas estruturas e novas crianças e explicou sobre o trabalho que é desenvolvido. “Encaramos essa ampliação de forma muito tranquila, porque sempre tivemos o apoio da SME. As salas modulares vem atender a demanda e isso significa que a educação infantil de Goiânia está avançando. As famílias passam a ter confiança e segurança em deixar as crianças aqui, onde aliamos o cuidado com o pedagógico. É um espaço que trabalhamos projetos pedagógicos que contribuem para a formação da criança”, disse.