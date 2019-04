Caiado busca investimentos para interior de Goiás

O prefeito Iris Rezende analisou como estratégica e democrática a iniciativa do governador Ronaldo Caiado de atrair empreendedores ao interior de Goiás. “O governador começa a traçar novo rumo ao Estado”, disse. Nesta terça-feira (16/4), o prefeito participou da assinatura do protocolo de intenções para instalação de 27 novas empresas no território estadual.

A medida anunciada por Caiado vai beneficiar 21 cidades e movimentar algo em torno de R$ 600 milhões, gerando 15 mil empregos diretos e indiretos. Uma das prioridades estabelecidas pelo governador é que os investidores explorem o potencial de todas as regiões do Estado, com ênfase nos municípios historicamente menos favorecidos.

Conforme destacou Iris, essa articulação para buscar empresários e expandir o desenvolvimento do Estado corresponde às expectativas do povo goiano. “[Caiado] não quis que as empresas se instalassem aqui ou ali. Ele procurou contribuir para que essas empresas procurassem o nosso interior, para que não apenas uma ou outra cidade experimente o crescimento, mas que todas as regiões possam crescer e proporcionar qualidade de vida”, avaliou.

O governador Ronaldo Caiado lembrou que em todos os municípios visitados durante sua campanha, o pedido era o mesmo: “traga indústrias para cá”. “Se não tivermos essa política [de disseminar os investimentos], vamos sufocar as cidades grandes e fazer com que as pequenas quase desapareçam do cenário do Estado de Goiás. Se temos esse compromisso, temos que viabilizar, priorizar, para que haja industrialização do nosso interior”, ressaltou.

Aos empresários, Iris fez questão de dizer que eles encontrarão em Goiás uma população especial. O ex-governador fez um resgate histórico sobre a construção do Estado, que envolveu pessoas de todas as regiões, e concluiu: “Carregamos um pouco da cultura de cada parte do país, de forma que qualquer pessoa que chega a Goiás se sente bem”, disse ao desejar boas-vindas.

Segundo o protocolo de intenções, Goiânia será beneficiada com a instalação de duas novas empresas. Outras 25 estão distribuídas pelo interior afora: Acreúna, Anápolis, Anicuns, Aparecida de Goiânia, Cezarina, Firminópolis, Formosa, Goiatuba, Itumbiara, Jandaia, Palmeiras, Piracanjuba, Piranhas, Sanclerlândia, Santo Antônio da Barra, São Luís de Montes Belos, Paranaiguara, Porangatu e outras duas a definir.