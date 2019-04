Duas novas empresas serão instaladas em Goiânia

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende, assinou na tarde desta terça-feira, 16, um Protocolo de Intenções para instalação de duas novas empresas na Capital. O anúncio foi feito pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado, em solenidade no auditório Mauro Borges do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, localizado na Praça Cívica. Segundo dados da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços de Goiás (SIC-GO), serão gerados mais de 3 mil empregos diretos e indiretos somente na capital goiana.

Além de Goiânia, outros 20 municípios também serão contemplados. Ao todo, serão 27 empresas e o investimento será de aproximadamente R$ 1 bilhão, além da geração de 15 mil empregos diretos e indiretos em todo o Estado de Goiás. “Levar indústrias para todo o Estado é dar noção de vida às cidades, expectativa de empregos e, sobretudo, proporcionar motivação aos cidadãos.Isso é desenvolvimento para Goiás”, afirmou o governador Ronaldo Caiado durante a solenidade que oficializou a intenção dos empreendimentos.

Entre as duas que serão instaladas em Goiânia, a empresa Tucano, que atua no ramo de serigrafia, tem previsão de investimento de R$ 600 mil e visa gerar 30 empregos diretos e outros 90 indiretos. Já o Laboratório Catarinense, que atua no setor de medicamentos, tem previsão de investimento na casa dos R$ 58 milhões e a intenção é gerar 860 empregos diretos e mais de 2,5 mil indiretos. “Goiânia está atraindo cada vez mais investimentos”, pontuou o prefeito Iris Rezende ao assinar o documento que garante a implantação das empresas em Goiânia.

“Como prefeito da Capital, tenho a felicidade participar de um ato que gerará na cidade emprego e renda. Tenho a convicção de que as medidas que estão sendo adotadas e contam com a parceria entre Prefeitura de Goiânia e Governo de Goiás serão de extrema importância para todos”, frisou Iris Rezende, ao acrescentar a medida fortalecerá a economia das cidades goianas. “Ao todo, serão mais de R$ 1 bilhão em investimentos. Por isso, seguiremos juntos pelo desenvolvimento de Goiânia, de Goiás e, porque não, do Brasil. Pois tenho certeza: seremos exemplo para o País”, concluiu.