Ainda é baixa procura pela vacina contra a gripe em Goiânia

Iniciada no último dia 10 de abril, a Campanha Nacional de Vacinação Contra a Influenza preocupa a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS). O balanço parcial divulgado nesta quarta-feira, 17, mostra que é baixa a procura da população pela vacina. No total, foram aplicadas 32.888 doses na primeira semana de campanha.

De acordo com o calendário proposto pelo Ministério da Saúde (MS), os primeiros grupos do público-alvo são as crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e puérperas. Destes grupos, até agora, vacinaram 16,53% das crianças, as puérperas 22,88% e as gestantes 25,23% tiveram de cobertura vacinal.

A superintendente de Vigilância em Saúde, Flúvia Amorim, explicou que neste ano de 2019, os números dos casos por influenza estão baixos porque a cobertura vacinal do ano passado foi satisfatória. Por esse motivo a vacina é indispensável para que a população permaneça imune contra o vírus. ”A população precisa melhorar a procura pela vacina. Se não conseguirmos alcançar a cobertura desta campanha, iremos vivenciar a mesma epidemia de 2018, com casos e mortes por influenza”, disse.

Mesmo fora da data prevista pelo calendário, parte da população que corresponde aos outros grupos prioritários e procuraram pela vacina, receberam as doses. ” Nós consideramos a disposição dessas pessoas de irem aos postos de vacinação, por isso, aplicamos a vacina para que elas não precisem ir novamente”, explica a superintendente.

Foram imunizados 4,53% da população dos idosos, 3,85% dos trabalhadores da saúde, 1,31% dos professores e 2,59% dos portadores de doenças crônicas. Na próxima semana, do dia 22 a 26 de abril, a campanha será voltada para os trabalhadores da saúde.

Calendário do público-alvo

Vacinação durante o feriado

A Secretaria Municipal de Saúde montou um esquema especial de vacinação nesta quinta e sexta-feiras da semana santa. 2 postos de vacinação estarão disponíveis para a população da Capital para aplicar somente a Influenza: Já nos finais serão aplicadas apenas as vacinas de rotina.

-Centro Municipal de Vacinação

Horário: 8h às 18h

Endereço: Avenida 5a radial, quadra 216 A lote 04, setor Pedro Ludovico

– Cais Campinas

Horário: 8h às 18h

Endereço: Rua P-30 esquerda c/ P-26, setor dos Funcionários