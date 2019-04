Aplicativo de táxi promete mais segurança e preço competitivo

Um aplicativo exclusivo para taxistas foi lançado nessa terça-feira, 16, pela Prefeitura de Goiânia. O BipTáxi já está disponível para os celulares Android e no próximo dia 30 para o iOS.

O aplicativo foi lançado durante evento realizado na sede do Sest/Senat, na região Oeste. Segundo o secretário municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT), a redução nos preços deve garantir mais competitividade aos taxistas.

“A prefeitura deu todo apoio à ideia de resgate da categoria que ajuda a capital desde sempre e precisa ser recolocada no mercado. Para isso, o preço estabelecido é sem dinâmica, em todos os horários”, explica Santana.

O titular da SMT reforça ainda que o sucesso da ferramenta depende da união da categoria. “Está nas mãos do taxista, quanto mais profissionais aderirem, mais qualidade o usuário vai ter e a própria categoria sairá ganhando”, reforça.

Para o desenvolvedor do app Jackson Cunha, o objetivo da iniciativa é recolocar o taxista no mercado. “A plataforma funciona do mesmo jeito que os outros, mas direcionado aos taxistas e construído dentro das características de Goiânia”, afirma.

José Roberto, taxista há nove anos comemora a novidade. “Os novos aplicativos dificultaram totalmente a nossa vida. Acredito que vai aumentar o leque de clientes. Vai fortalecer a classe junto à concorrência”, disse.

O motorista disse que o BipTáxi trará competitividade em questão de preço, mas “somos muito diferenciados em relação à segurança. Temos um preparo, experiência e carros novos”, defende.

Jackson também explica que a taxa paga ao aplicativo será de 8 a 10% a depender da demanda. Os aplicativos normais cobram de 15% a 30%. O raio de chamada é 5 km e a depender da oferta de taxistas, a distância diminui para que o profissional fique mais perto da população.

Sobre a forma de cadastro do passageiro, segue o modelo dos outros aplicativos. O usuário cadastra o cartão de crédito e paga ao fim da corrida ou na opção em dinheiro e débito, este último é feito com a máquina diretamente com o taxista.