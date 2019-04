Executiva no Palco apresenta Baile Pop no Passeio das Águas Shopping

Um baile pop com a banda Clube Retrô é a atração da próxima edição do projeto Executiva no Palco, realizado pela Rádio Executiva. O evento acontece amanhã, dia 18 de abril, véspera de feriado, a partir das 20h30, no Passeio das Águas Shopping. A entrada para o evento e o estacionamento é gratuita.

Em uma noite dançante, a banda Clube Retrô promete um show animado, que traz uma mescla dos grandes hits do pop da década de 1950 até a atual, temas de cinema e também do universo do rock nacional e internacional. A intenção é que o show seja um sinônimo genuíno de um baile pop, que tenha como principal características a variedade de hits dançantes e cantantes agrupados numa coletânea de clássicos antigos e algumas músicas que são sucesso atualmente.