Gustavo Mendanha se reúne com deputados federais e garante recursos para Aparecida de Goiânia

Em busca de recursos para diversas áreas da administração municipal, o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, se reuniu com deputados federais nesta quarta-feira (17/4), em Brasília. Mendanha destacou que Aparecida de Goiânia receberá recursos para aquisição de uma nova máquina que será usada no trabalho de recapeamento da malha viária da cidade.

“Alguns recursos vão chegar para comprarmos esse equipamento, que é uma usina móvel, e irá facilitar e melhorar ainda mais nosso trabalho, principalmente, nesse período de chuvas, quando muitos buracos surgem na cidade. Estamos ampliando a frente de serviço para melhor a qualidade de vida de quem vive e de quem transita em Aparecida”, anunciou o prefeito.

Mendanha se reuniu com os deputados federais Francisco Júnior (PSD), Glaustin da Fokus (PSC) e Delegado Waldir (PSL). Ao longo da manhã, Gustavo despachou com os parlamentares sobre liberação de emendas para investimentos em infraestrutura, saúde, educação e outras demandas do município.

“Esse relacionamento republicano com os deputados que representam o Estado de Goiás na Câmara é muito importante para que possamos conseguir a liberação de recursos para realizarmos diversas ações em nosso município”, pontuou o prefeito.

Ainda na Câmara, Gustavo Mendanha também tratou de assuntos administrativos com a assessoria do deputado Professor Alcides. Após o encontro, o prefeito destacou que será por meio de emenda do parlamentar que o município receberá recursos para adquirir a máquina de recapeamento.