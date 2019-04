Monkey recebe shows das bandas The Mings e The Galo Power no feriado

O som da Monkey Goiânia no feriado desta sexta-feira (19) ficará por conta das bandas The Mings e The Galo Power e do DJ Set, que se apresentarão pelo evento “Mandinga Records Apresenta: The Mings e The Galo Power”, organizado pela produtora Mandinga Records. A casa disponibilizará ainda dobradinha de caipirinha, cozumel e catuaba, além de promoção de chope puro malte, até as 23 horas.

A entrada terá o valor de R$ 15 e o evento começará às 20 horas. A Monkey Goiânia está localizada na Rua 242 nº 222, no Setor Leste Universitário, em Goiânia. Formada por músicos com mais de 20 anos de carreira da Inglaterra, da Holanda e do Brasil, a The Mings foi criada em 2017 e lançou um disco homônimo, no ano seguinte, fazendo também uma turnê pela Europa.

A banda apresenta um som autoral com influências de blues, garage rock, punk, surf music e músicas dos anos 60. A The Mings é composta por Hipbone Slim, conhecido como Bald Ming (guitarra e vocais), Dead Elvis, o Dead Ming (guitarra e vocais), e Marky Wildstone, conhecido como Wild Ming (bateria). Com 12 anos de existência, a banda goiana The Galo Power toca músicas autorais de rock clássico, psicodelia, hard rock e blues.

O grupo apresenta ainda algumas músicas de nomes como O Terço e Raul Seixas. Os integrantes da banda são Evandro Galo (bateria), Rodolpho Gomes (baixo e vocais) e Bruno Gallo (guitarra e vocais). A The Galo Power já lançou os CDs “Ancient Rise”, em 2011, “Lysergic Groove”, em 2013, “Waterland”, em 2016, e “Bote”, em 2018.

Além das bandas, o público poderá conferir discotecagem dos músicos Pedro Rabelo e José Vital, que formam o grupo DJ Set e integram a banda Bang Bang Babies. O repertório dos DJs, que fazem discotecagem há cerca de três anos, vai do garage rock ao soul groove, passando pelo Ska e por ritmos brasileiros. Eles tocarão canções de Flamin’ Groovies, Nicholas Mariano, Dr. John e Bo Diddley, entre outros nomes.