Passeio das Águas Shopping funciona normalmente no feriado de Páscoa

No feriado da sexta-feira Santa, dia 19 de abril, lojas e quiosques, bem como a praça de alimentação, restaurantes e lazer do Passeio das Águas Shopping, estarão funcionando no horário normal. No sábado de Aleluia, dia 20 de abril, e no domingo de Páscoa, dia 21 de abril, o centro de compras também funcionará normalmente. Assim os visitantes poderão aproveitar o fim de semana prolongado para curtir as atrações do Gigante de Goiás, como: Cinema, Boliche, a maior Piscina de Bolinhas de mundo.

Além disso, no domingo, os clientes poderão assistir ao espetáculo “Cristo – Musical da Paixão” e curtir um pocket show com o ator e cantor Tiago Abravanel. A entrada é um quilo de alimento não perecível. Os ingressos, que são limitados, já podem ser trocados no quiosque montado na área central do shopping, em frente à Renner.

Horário de funcionamento do Passeio das Águas Shopping na Semana Santa

– Sexta (19/04): Lojas e quiosques – 10h às 22h;

Alimentação e Lazer – 10h às 22h30;

– Sábado (20/04): Lojas e quiosques – 10h às 22h;

Alimentação e Lazer – 10h às 22h30;

– Domingo (21/04): Lojas e quiosques – 14h às 20h;

Alimentação e Lazer – 11h às 21h