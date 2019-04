Cultura realiza o III Workshop de Regência Orquestral voltado a jovens

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), realiza, de 19 a 21 de maio, o III Workshop de Regência Orquestral voltado a jovens regentes. Essa edição do curso, que tem a parceria da UFG, terá como professor o maestro norte-americano Michael Griffth, tendo como laboratório a Orquestra Sinfônica de Goiânia.

Cada um dos seis participantes efetivos terá um total de 40 minutos à frente da orquestra, divididos nos três dias de duração do workshop. Serão disponibilizadas também 12 vagas para alunos ouvintes. No curso constarão também aulas técnicas com o maestro Michael Griffth.

Para as vagas de alunos efetivos, somente serão consideradas as inscrições de regentes com comprovada experiência à frente de orquestras. Para as vagas de aluno ouvinte, também poderão se inscrever regentes com experiência à frente de bandas, corais e grupos instrumentais.

Todos os selecionados que residirem fora de Goiânia deverão arcar com suas próprias despesas de transporte, hospedagem e alimentação. Quem tiver interesse poderá assistir aos ensaios e concerto do maestro Michael Griffth, que acontecerão paralelamente e logo após o término do curso.

As inscrições devem ser feitas via e-mail até o dia 26 deste mês de abril. A ficha de inscrição deve ser devidamente preenchida juntamente com as cópias dos seguintes documentos: carteira de identidade, CPF, comprovante de endereço, currículo resumido (uma página) em português e link da web que mostra um vídeo do candidato em atividade. Todos os documentos acima deverão ser encaminhados como anexo para o e-mail osgodirecao@gmail.com.

Repertório a ser trabalhado no workshop:

DVORAK: Sinfonia nº 8 em Sol Maior, Op. 88