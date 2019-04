Definido os primeiros campeões do JUGs 2019

Os primeiros campeões dos Jogos Universitários de Goiás (JUGs) 2019 foram definidos durante as partidas que aconteceram na quinta (18) e sexta-feira (19). Pelo vôlei de areia, teve dobradinha dos times da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás), masculino e feminino foram ouro. No handebol feminino, o time da Estácio ficou com o ouro.

A respeito da conquista, Anelena Garcia, treinadora do time de handebol feminino da Estácio reiterou o compromisso da instituição com o esporte bem como o foco das atletas. “A Estácio tem apoiado o handebol feminino em Goiânia e o título era esperado, pois nosso objetivo é representar o estado de Goiás através da instituição de ensino universitário que representamos nós jogos. Por esse motivo nossos treinos tem um foco na parte física, um dos pontos principais de uma boa preparação das atletas. E esse foi um dos diferenciais de nossa equipe no JUGs”, ressaltou a treinadora.

O presidente da Federação Goiana de Desportos Universitários (FGDU), Lusimar Santos, comentou essas conquistas. “As equipes se preparam muito para os JUGs, e eu fico feliz com essas conquistas. É um sinal que as instituições, apesar de tudo, estão investindo bastante no esporte universitário”, reforçou o presidente.

Os jogos seguem até amanhã, domingo (21), neste sábado (20) e domingo (21) serão definidos outros campeões.

Os JUGs

Os Jogos Universitários de Goiás (JUGs) 2019 estão sendo realizados em Rio Verde desde o dia 17 e segue até dia 21 de abril. Serão disputadas no município do sudoeste goiano partidas de vôlei de areia, futvôlei, futsal, handebol, basquete, voleibol, nas modalidades masculinas e femininas.

Para esta etapa dos JUGs estão participando mais de 600 alunos atletas de 14 universidades goianas. O evento é realizado pela Federação Goiana de Desportos Universitários (FGDU), com apoio da Prefeitura de Rio Verde, por meio da Secretaria de Esportes, CBDU, Universidade de Rio Verde (Unirv), Super Bolla, Câmara Municipal de Rio Verde e Secretaria de Estado da Educação (Seduc).

Os classificados nesta etapa vão disputar em agosto, em Vitória (ES), a Conferência Central dos Jogos Universitários Brasileiros de Quadras, no qual estarão as principais equipes do Mato Grosso, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Distrito Federal, Minas Gerais e Goiás.