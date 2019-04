Detox Pós-Páscoa: saiba como voltar à rotina depois dos exageros

Resistir à vontade de comer chocolate não é nada fácil. No período de Páscoa fica ainda mais complicado. Nessa época tem ovo de chocolate por toda parte e as opções são infinitas e agradam pessoas de qualquer idade. A nutricionista da FATE Academia de Estética, Gracielly Faria explica que o consumo de chocolate nesta época é inevitável e normalmente excessivo, só que essa ingestão exagerada pode fazer mal. “Quem gosta de chocolate ao leite, branco ou aqueles famosos ovos de colheres deve ficar atento, pois eles possuem alto teor de açúcar, leite condensado, gordura. A ingestão exagerada pode aumentar o teor de glicose no sangue, provocar colesterol alto e ainda causar doenças coronarianas”, ressalta.

Segundo a nutricionista, o ideal é consumir o chocolate amargo que tem maior quantidade de cacau. Quando rico em cacau, o chocolate é considerado benéfico para a saúde porque concentra em sua composição cobre, ferro, potássio, antioxidantes, zinco e outros. “O recomendado é no máximo 50 gramas diárias, sendo o chocolate amargo de 75% a 85%. Se a pessoa não resistir às tentações do período, o ideal é fazer um detox logo após a Páscoa e voltar à rotina alimentar saudável, evitando alimentos industrializados e consumindo preferencialmente frutas, folhas, legumes e beber bastante água”, completa.

Tratamentos estéticos

Os tratamentos estéticos também são essenciais após esses períodos. A drenagem linfática é um dos procedimentos que mais ajudam nessa fase, já que o consumo exagerado de chocolate provoca inchaço abdominal e corporal. “A realização do procedimento acelera o processo de desintoxicação do organismo e reduz a retenção de líquido e medidas”, destaca a fisioterapeuta Andressa Cardoso.

De acordo com ela, além da drenagem, outros métodos como a radiofrequência e massagem modeladora colaboram muito. “A radiofrequência estimula o aumento da temperatura local que ajuda a diminuir o inchaço abdominal. O procedimento é um bom aliado para eliminar gordura localizada e combater a flacidez. A massagem modeladora também acelera o metabolismo por meio de manobras firmes e de pinçamento que aumentam a oxigenação do tecido, resultando em perda de medidas e melhora do contorno corporal”, finaliza.

O tempo de duração do processo para o reestabelecimento é de acordo com cada paciente e depende do que foi ingerido e a quantidade. Se o exagero foi apenas na Páscoa os resultados podem ser vistos logo nas primeiras sessões se a pessoa mudar o comportamento e manter uma rotina de hábitos alimentares saudáveis e prática de exercícios físicos.