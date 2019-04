Imperial Russian Ballet chega a Goiânia com o espetáculo “The Best of Tchaikovsky”

O Imperial Russian Ballet anuncia sua volta ao Brasil em turnê, após hiato de nove anos. Com o inédito espetáculo “The Best of Tchaikovsky”, contendo trechos dos três mais importantes balés do repertório clássico: “O Lago dos Cisnes”, “A Bela Adormecida” e “O Quebra-Nozes”, a aclamada companhia se apresenta em Goiânia no dia 12 de maio, às 20h, no Teatro Rio Vermelho. Além da capital goiana passarão por São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, Recife, Fortaleza, Natal, João Pessoa, Ribeirão Preto e Campinas, numa realização da Art Rec Produções.

Criado em 1994 por Gediminas Taranda, estrela do Ballet Bolshoi de 1980 a 1993, o Imperial Russian Ballet reúne artistas vindos das melhores escolas de balé do mundo, como a Ópera de Paris, Teatro Mariinsk, Teatro Bolshoi e American Ballet Theatre.

O grupo representa a harmonia e integridade da Escola Russa de Balé, mantendo as tradições e a continuidade daquilo que é passado de geração para geração. Taranda, diretor artístico do conjunto, é o responsável por realizar as versões que a companhia apresenta, baseadas nas coreografias originais. A principal tendência é o estilo clássico, mas, ao mesmo tempo, as apresentações do grupo apresentam também o estilo moderno – e esse fenômeno foi pioneiro para a Rússia. O repertório é montado com base em uma combinação de explorações artísticas clássicas e modernas.

No elenco de 28 bailarinos que virão ao Brasil, o destaque vai para os solistas Ivan Zviagintsev (que já passou por companhias como Bolshoi, Russian Ballet Theatre e Russian National Ballet); Kseniia Pukhlovskaia (Russian Ballet Theatre e Russian National Ballet); Lina Sheveliova (Teatro Nacional de Ópera e Balé da Moldávia); e Nariman Bekzhanov (Teatro de Ópera e Balé Abay State, no Cazaquistão).

No Imperial Russian Ballet, o talento e a personalidade de todos os profissionais são altamente respeitados. Cada artista do grupo tem a chance de mostrar seu potencial criativo ao máximo. “Imperial” é o nível mais alto na concepção do balé russo, significando o melhor no mundo. Os fundadores do grupo expressaram dessa forma o respeito pela dinastia que deu uma grande contribuição para o desenvolvimento da cultura russa e estabeleceu o sistema dos teatros imperiais, incluindo o Bolshoi e o Mariinsk.

O Imperial Russian Ballet faz turnês por todos os continentes desde sua criação, já tendo passado por países como Japão, China, Espanha, Portugal, França, Alemanha, Finlândia, Emirados Árabes, Cazaquistão, Nova Zelândia, Austrália, Argentina e Chile. Suas apresentações em Moscou são fixas no Tchaikovsky Concert Hall, no Teatro Mossovet, mas o palco principal do grupo é o Teatro E. Kolobov “New Opera”.

Além da reconhecida qualidade técnica, o cenário, figurino e iluminação merecem atenção especial da companhia, que traz todo o arsenal original direto de Moscou. Para esta turnê, 1,5 toneladas de material cênico e figurinos vêm ao Brasil.

Serviço

Imperial Russian Ballet

Data: 12 de maio de 2019.

Horário: 20h

Local: Teatro Rio Vermelho

Valor dos ingressos:

Plateia inferior:

Setor Vip (Fila de A a M)

R$ 240 (inteira) / R$ 120 (meia-entrada)

Setor B (Fila de N a T)

R$ 180 (inteira) / R$ 90 (meia-entrada)

Plateia superior:

R$ 100 (inteira) / R$ 50 (meia-entrada)

Ingressos à venda:

Komiketo da T-4 (St Serrinha), Armazém do Livro (da Av. Goiás e da Av. T-63) e pelo site www.eventim.com.br