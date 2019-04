Zacharias Calil articula parceria para construção de novo hospital materno infantil de Goiás

O deputado federal Zacharias Calil articulou para esta quarta-feira (24) em Goiânia uma nova reunião com a presidente da organização não-governamental internacional World Family Organization (WFO), com o objetivo concluir a parceria visando à construção do novo hospital materno infantil de Goiás. Desta vez, o encontro terá participação de representantes do Governo de Goiás, com expectativa da presença do próprio governador Ronaldo Caiado. Após uma primeira conversa durante reunião em seu gabinete, em Brasília no início do mês, Zacharias Calil disse que as negociações já estão avançadas.

Idealizador da proposta, que foi uma de suas principais bandeiras de campanha, Zacharias foi quem apresentou pessoalmente o projeto ao governador Ronaldo Caiado. Ele contou um pouco de como surgiu a ideia: “Eu já venho buscando tornar esse sonho em realidade já faz um tempo. Estive visitando o Hospital da Criança de Brasilia, que foi construído em parceria com a WFO. Depois entrei em contato com eles (WFO) e marquei uma reunião no meu gabinete. Eles adoraram a proposta e o projeto apresentado e acredito que agora vão vir a Goiânia para os acertos finais”, reforçou Zacharias.

WFO

Sobre o novo hospital materno infantil de Goiânia, Zacharias disse que as conversas já estão adiantadas junto ao governo do Estado e com a ONG internacional WFO, parceira no projeto. Ele salientou ainda que a bancada federal de Goiás em Brasília está apoiando o projeto, uma vez que trará benefícios a todo o Estado de Goiás. “Esse esforço começou comigo, mas já foi abraçado por toda a nossa bancada de deputados federais em Brasília. A saúde no nosso estado precisa muito da nossa atuação e com esse projeto nossa população só tem a ganhar.” lembrou o deputado.

A WFO é uma organização não-governamental associada ao Conselho Econômico e Social da Organização das Nações Unidas (ONU) e atua na construção de unidades de saúde e hospitais em países em desenvolvimento. Com estrutura pré-fabricada, os hospitais construídos podem custar até 40% menos que os convencionais. A instituição já construiu mais de dez hospitais em diversos estados do País, além da capital federal.