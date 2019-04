CineMaterna no Flamboyant exibe “De Pernas Pro Ar 3”

Neste mês, o filme eleito, por meio de votação, das mamães telespectadoras foi a comédia De Pernas Pro Ar 3. Atendendo aos pedidos, o CineMaterna no Flamboyant Shopping apresenta na quarta-feira, dia 24 de abril, às 14h10 a melhor estreia do cinema nacional do ano. De acordo com informações do site adoro cinema, por ser uma comédia que está sendo lançada fora do período de maior audiência, seus números preencheram o vazio deixado pela “Minha Vida em Marte”, filme estrelado por Mônica Martinelli e Paulo Gustavo.

No terceiro filme da trilogia Alice Segretto está mais agitada do que nunca. O sucesso de sua rede de lojas Sexy Delícia leva a empresária a um tour pelo mundo. Trabalhando sem parar, Alice percebe que não tem conseguido acompanhar sua família, que também cresceu. O conflito se instala: como conciliar essa vida insana com a sua família? Impetuosa, ela toma uma decisão inusitada: decide se aposentar e entregar o comando dos negócios para sua mãe. Mas quando surge uma competidora com potencial para roubar a cena, a vida de Alice fica mais uma vez de pernas pro ar. O longa conta com a direção de Júlia Rezende, e nomes como Ingrid Guimarães e Bruno Garcia no elenco, que juntos prometem muitas risadas e diversão.

As 10 primeiras mães com bebês de até 18 meses, que chegarem com antecedência de, pelo menos, meia hora ganharão cortesias. Elas e seus demais acompanhantes serão recebidas no Cinemark às 14h10, para esta que é uma sessão especialmente preparada para oferecer conforto e facilidades. Na sala de exibição, os destaques ficam por conta do áudio do filme com volume reduzido, ambiente levemente iluminado e temperatura amena. Outros mimos são os trocadores dentro do cinema, abastecidos com fraldas, pomadas e lenços umedecidos, que podem ser usados gratuitamente.

Uma facilidade para as famílias é poder estacionar os carrinhos de bebês próximos à entrada da sala de cinema. É uma oportunidade para as mães curtirem filmes indicados para adultos na companhia de seus pequenos. E nesta fase tão importante da maternidade, elas ainda contam com a presença de outras mães voluntárias, prontas para ajudar em caso de necessidade.

Ficha técnica

Comédia. Brasil, 108 min – censura 12 anos

Diretora: Júlia Rezende

Elenco: Ingrid Guimarães e Bruno Garcia