Comissão define parcerias entre Iris e Caiado

Uma comissão de técnicos do governo do estado e da prefeitura de Goiânia já está em atividade para definir parcerias entre os poderes, informou nesta segunda-feira (22/04) o prefeito Iris Rezende durante entrevista após entregar à população mais uma escola em tempo integral, no setor Jardim da Luz, região Sul de Goiânia. “Vamos pontuar áreas essenciais em que os dois devem estar de mãos dadas”, afirma.

“Conhecemos bem o governador Ronaldo Caiado. Sabemos de suas intenções, de sua formação pública”, disse Iris ao manifestar otimismo a respeito do futuro da gestão estadual. “Tenho certeza de que Caiado vai contornar as dificuldades encontradas na área administrativa”, projeta. O prefeito lembra que, nos dois primeiros anos de gestão, “também superamos enormes obstáculos”. Ele garante que “neste 1 ano e oito meses, vamos resolver todos os problemas comuns ao estado e à prefeitura, seja no ensino, na saúde, em todas as ações”.

LDO 2020

Indagado a respeito da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020, Iris disse que “tudo o que a prefeitura encaminha na área financeira, relativo a despesa e receita, é devidamente planejado”.

O prefeito destaca que “você pode observar nosso orçamento. São recursos para que a prefeitura funcione em áreas fundamentais exigidas pela população”. Segundo argumenta, “nós mandamos uma proposta que atenda a administração em todos os pontos essenciais e necessários”.

De acordo com o demonstrativo de metas anuais, a previsão de arrecadação total do município de Goiânia para o ano de 2020 é de R$ 5,75 bilhões e as receitas primárias, assim entendidas aquelas decorrentes da atividade fiscal do governo municipal, foram estimadas em R$ 4,91 bilhões. As despesas primárias devem chegar a R$ 4,9 bilhões e a meta de superávit primário (receitas primárias – despesas primárias) estabelecida para o ano que vem é de R$ 15,1 milhões.