DJs Matias e Pedro de Castro comandam som no Lowbrow Lab Arte & Boteco

Nesta quarta-feira (24), a programação musical do Lowbrow Lab Arte & Boteco ficará por conta dos DJ Matias e Pedro de Castro. Eles se apresentarão pelo novo projeto da casa, que leva o nome de “Grooves Brazucas & Afrolatinidades” e tem a proposta de promover discotecagens dentro da exposição atual.

O novo evento semanal será comandado por Mateus Dutra, também conhecido como DJ Matias, que dividirá as pickups do Lowbrow com um DJ convidado, a cada edição. “Trata-se de DJs que têm uma pesquisa em gêneros como afrobeat, ska, reggae e música brasileira, com ênfase em trilhas dançantes e bastante groove”, conta.

Com mais de 10 anos de carreira, o setlist de Matias passa pelo afrobeat, hip hop, anos 90, funk norte-americano e groove brasileiro. Sua proposta é aliar discotecagem com ações de artes visuais, a fim de criar uma ambientação sonora que converse com as obras artísticas.

Já Pedro de Castro, além de músico, se aventura como DJ desde 2006, discotecando nas principais festas e casas noturnas alternativas de Goiânia. Seu setlist caminha dentro de um universo descontraído e dançante, explorando uma gama de estilos e ritmos musicais.

O público também poderá conferir a nova exposição que está em cartaz na galeria de arte da casa. Intitulada “Desatado”, a mostra coletiva reúne 14 obras inéditas produzidas pelos artistas Karollez Viana, Adriano Borges (Dico) e Cristiano Freitas (Dongou), que apresentam o skate como ferramenta de exploração e apropriação do espaço público.