No Japão, goiano participa da elaboração de pauta do G-20

Nos dias 21, 22 e 23 de abril o presidente do Instituto Promover (Iphac), Valdinei Valério, esteve em Tóquio para o encontro do C-20, que agrega organizações da Sociedade Civil de todo o mundo, em preparação para o G-20, que acontece no país asiático nos dias 28 e 29 de junho.

Negócios, trabalho e Direitos Humanos são alguns dos temas principais discutidos em uma série de reuniões de preparação do grupo. A partir delas, será elaborada uma declaração a ser apresentada aos líderes mundiais que estarão no G-20.

“Nessas reuniões do C20 é discutido um modelo para a implantação de políticas públicas voltas para esses jovens vulneráveis socialmente. É o momento em que colocamos na balança a importância do Estado neste processo e faz-se um convite à reflexão mais aprofundada sobre as possibilidades de ação do mercado, do empresariado, da iniciativa privada”, expõe

Sobre o C20

Um dos sete grupos de engajamento do G20, o Civil 20 (C20) é um espaço no qual as organizações da sociedade civil de todo o mundo podem contribuir com G20, garantindo que os líderes mundiais escutem não só as vozes representativas dos setores governamental e empresarial, mas também às propostas e demandas da sociedade civil como um todo.

O objetivo deste Grupo de Engajamento é gerar espaços para discutir e construir documentos políticos a serem apresentados ao G20 para influenciá-lo.