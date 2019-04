Prefeito de Goiânia lança o 1º Censo de Recadastramento Previdenciário na quarta-feira, 24

O prefeito Iris Rezende fará o lançamento oficial do 1º Censo de Recadastramento Previdenciário de Goiânia na quarta-feira, 24, às 16 horas, no auditório do 6º andar no Paço Municipal. Pela primeira vez na história da Capital, os servidores públicos do município terão a oportunidade de atualizar seus dados, que serão digitalizados em um novo sistema de tecnologia.

A ação, que vai beneficiar 38.881 servidores ativos e inativos, se inicia nesta quarta-feira, 24 e segue até o dia 29 de agosto. Para facilitar o acesso dos servidores, os atendimentos foram agendados antecipadamente. Cada servidor (ativo ou inativo) deve acessar o site da Prefeitura de Goiânia (www.goiania.go.gov.br) e conferir a data, local e horário para a realização da atualização dos dados.

O Censo Previdenciário integra o processo de modernização da previdência social de Goiânia, que se iniciou em 2016. O prefeito Iris Rezende afirma que a promoção desta atualização de dados é um avanço para o funcionalismo que, com o recadastramento, poderá acessar de forma mais ágil benefícios como as progressões, pensões e aposentadorias.

A solenidade contará com a presença do presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores de Goiânia, Paulo Henrique Rodrigues da Silva.