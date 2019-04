Projeto Villa Saudável do Shopping Bougainville continua nesta quarta, dia 24

Sucesso de público, o Projeto Villa Saudável do Shopping Bougainville acontece novamente nesta quarta-feira, dia 24, no Piso 3 do shopping. A iniciativa alia estilo de vida, alimentação saudável, lazer, exercício físico e interação entre pais e filhos por meio de atividades lúdicas, práticas e saudáveis, todas acompanhadas de perto por profissionais capacitados.

O Projeto Villa Saudável conta com a feira de produtos orgânicos, naturais e funcionais, que acontece das 17h às 21h. A programação desta quarta, dia 24, inicia às 17h, com o Cantinho Pet, destinado especialmente aos animais de estimação, enquanto às 18h acontece a oficina kids de slime, para as crianças. Já às 19h, será ministrada uma oficina culinária para adultos com aula de salada de grãos com requeijão de kéfir, com a chef Tati Mendes. As inscrições para as oficinas kids são limitadas e podem ser feitas pelo link http://bit.ly/VillaSaudavel.

Line up 24 de abril

17h às 21h – Feirinha de orgânicos, produtos naturais e funcionais

17h – Cantinho Pet

Oficina Kids

18h – Oficina Kids de Slime

Oficina culinária para adultos

19h – Salada de grãos com requeijão de Kefir