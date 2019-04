Seinfra recupera erosão na região Oeste de Goiânia

Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra), concluiu as obras de contenção de erosão no Bairro Goiá, na região Oeste de Goiânia. Os trabalhos de combate ao processo erosivo no bueiro do Córrego Macambira foram feitos na Rua da Alegria, via que liga o Bairro Goiá ao Setor Cidade Jardim.

A erosão teve início em 2018 e foi agravada pelas fortes chuvas deste ano. A Seinfra elaborou um plano para a completa recuperação do bueiro. Cerca de 150 toneladas de pedras marroadas e 20 m³ de concreto usinado foram empregados na obra. Em média mais de 20 profissionais do órgão participaram das ações.

O secretário municipal de Infraestrutura, Dolzonan da Cunha Mattos, explica que a Seinfra trabalhou diuturnamente na recuperação do bueiro. “Tivemos que concluir esse trabalho em pouco tempo devido ao período chuvoso, caso contrário, os prejuízos seriam maiores por causa das fortes chuvas que acabariam agravando a situação do local. Fizemos aqui um trabalho com pedras argamassadas para evitar o processo erosivo”, afirmou.