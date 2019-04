Escola de Agronomia da UFG ensina a fazer cerveja artesanal

O Projeto Cervejamos, da Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás (EA-UFG), realiza nesta sexta-feira e sábado (26/4 e 27/4) o VI Curso de Produção de Cerveja Artesanal. A oficina será ministrada pelo professor de Engenharia de Alimentos, Francielo Vendruscolo, e demais colaboradores do projeto. Com duração aproximada de 8 horas, o curso tem por objetivo capacitar pessoas interessadas em desenvolver suas próprias cervejas.

Serão apresentados os principais ingredientes utilizados no preparo e elaboração de cervejas (composição, funções e características). Posteriormente, será realizada a produção de 20 litros de cerveja artesanal onde os inscritos participarão de todas as etapas do preparo, inclusive do engarrafamento de uma cerveja previamente preparada e, ao final do evento, serão entregues os certificados de participação.

Sobre o Cervejamos

A cerveja é a bebida alcoólica mais consumida do mundo, produzida a partir da fermentação de cereais. O que muita gente não sabe é que a cerveja também podem ser assunto para a academia. A produção, a degustação e o mercado de cerveja artesanal são os objetos de estudo de um projeto de extensão da UFG. O Projeto Cervejamos foi criado em 2016 pelo professor Francielo Vendruscolo e divulga a arte da cerveja artesanal, promovendo a realização de cursos, palestras, visitas técnicas e eventos científicos e tecnológicos a fim de mostrar a sociedade o potencial humano e tecnológico da UFG.

Sobre a UFG

A Universidade Federal de Goiás foi fundada em 1960 com a fusão de cinco faculdades já existentes. Com 156 cursos de graduação, mais de 6 mil vagas disponíveis por ano na graduação e mais de 28 mil alunos, está presente nas cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Catalão, Goiás e Jataí. Além da graduação, a UFG oferece 78 cursos de pós-graduação entre mestrados, doutorados e mestrados profissionais, com mais de 4.200 alunos.

Serviço

VI Curso de Produção de Cerveja Artesanal

Datas/horários: 26/04/19 (sexta-feira): de 19h às 22h e 27/04/19 (sábado): de 8h às 13h

Local: Laboratório de Processamento de Vegetais da Escola de Agronomia da UFG

Endereço: Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás (EA-UFG)

Câmpus Samambaia, Rodovia Goiânia / Nova Veneza (GO-462), km 0, CEP: 74.690-000, Goiânia, Goiás

Programação:

Dia 26 de abril de 2019 (19h – 22h) – momento teórico

– Introdução à cultura cervejeira;

– Matérias-primas: características, composição e funções do malte, lúpulo, levedura e água mineral;

– Principais etapas do processo de produção de cervejas;

– Principais equipamentos e utensílios utilizados na elaboração de cerveja;

– Apresentação das características vitais das cervejas;

Dia 27 de abril de 2019 (8h – 13h) – momento prático

– Elaboração de cerveja artesanal (moagem, mosturação, filtração, fervura, whirlpool e resfriamento;

– Preparo do fermento, inoculação e acompanhamento da fermentação;

– Preparo do priming e engarrafamento de cerveja;

– Envase com carbonatação forçada (CO2);

– Encerramento e entrega de certificados.