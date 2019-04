Novo hospital materno infantil de Goiânia começa a ganhar forma

Um encontro a portas fechadas reuniu na manhã desta quarta-feira (24) em Goiânia o governador de Goiás, Ronaldo Caiado e o secretário de Saúde do Estado, Ismael Alexandrino, com a equipe e com a presidente da ONG internacional World Family Organization (WFO) Dra Deisi Kusztra. Durante a reunião articulada pelo federal Dr Zacharias Calil (DEM), idealizador do projeto, foi firmado um protocolo de intenções, que é o primeiro passo para análise de construção do hospital.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, agradeceu a visita e comemorou a parceria com a WFO: “É uma honra enorme receber a Dra Deisi e sua equipe aqui em Goiânia. O trabalho que ela vem realizando em todo o Brasil é maravilhoso, já com mais de onze hospitais instalados em todo o país. Agora é a vez de Goiás pleitear a construção do nosso hospital para atendermos melhor as gestantes, as mães e as crianças do nosso estado. Hoje assinamos o protocolo de intenções, e espero que rapidamente possamos transformar esse protocolo em realidade.” completou Caiado.

A presidente da WFO, Dra Deisi Kusztra, avaliou de forma positiva o encontro: “A reunião foi para apresentar o projeto que nós temos para a saúde, que é focado na área materno infantil. Nós temos uma metodologia própria para a execução de obras assim, trouxemos a ideia às autoridades de Goiás, que gostaram bastante, e assinamos o protocolo de intenções. Agora nós vamos sentar com a equipe técnica do governo e avaliar todas as questões para a viabilização da obra. Espero que nós consigamos de fato concretizar essa parceria” , disse a presidente.

Todas as especialidades

Ao final da reunião Zacharias, que há muito atua pela construção de um novo hospital para atender crianças e adolescentes, comemorou: “Essa reunião foi fundamental e de muita importância, a WFO apresentou o que pode ser realizado em Goiás, já vamos assinar um protocolo de intenções agora e seguir com os próximos passos. A meta é que a construção do novo Hospital Materno Infantil de Goiânia seja o primeiro a ser feito com essa parceria. Ficou acordado que o hospital terá aproximadamente 180 leitos com todas as especialidades pediátricas, tanto clinicas quanto cirúrgicas”, afirmou Zacharias.

Após o almoço da equipe com o governador Ronaldo Caiado, o grupo visitou o Hospital Materno Infantil de Goiânia para tomar conhecimento da realidade do hospital que atravessa uma grande crise. O próximo passo agora será a análise das necessidades que serão levantadas pelo governo de Goiás e pela WFO a partir da assinatura do protocolo de intenções. Depois disso em um prazo de dois meses, após o término dos levantamentos, novas reuniões serão marcadas para a partir daí então o projeto ter início.