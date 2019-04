Região Oeste de Goiânia recebe Mutirão da Prefeitura neste fim de semana

A Prefeitura de Goiânia promove neste fim de semana, 27 e 28 de abril, a primeira edição do Mutirão em 2019. Ao todo, 37 bairros da região Oeste serão beneficiados com cerca de 120 serviços públicos da administração municipal, na área da saúde, assistência social, cidadania, educação, finanças e orientações jurídicas, além de várias frentes de trabalho na área de infraestrutura, urbanização e reforma de prédios públicos.

Em sua 19ª edição, o Mutirão da Prefeitura já realizou mais de 900 mil atendimentos, oportunidade para a população aproveitar os vários serviços como emissão de documentos, vacinas, exame de eletrocardiograma, teste de glicemia, orientações jurídicas, inscrição para programas sociais e habitacionais, além da distribuição de brinquedos e mudas nativas do Cerrado.

Em outra frente, a Prefeitura já iniciou a reforma de 14 unidades de educação e sete de saúde, além da recuperação da sinalização horizontal e vertical, meio-fio, tapa-buracos e bocas de lobo, além da requalificação de praças, limpeza de córregos e mananciais.

Para o prefeito Iris Rezende, os mutirões trouxeram uma dinâmica especial para a administração e integraram gestão pública e população para a solução de demandas de forma mais ágil e prática. “Não tínhamos dúvidas do sucesso dessa forma de administrar, que trazemos conosco desde o primeiro mandato que ocupei como prefeito de Goiânia. O Mutirão é, sobretudo, uma grande festa cívica, é a administração perto do povo, ouvindo e atendendo suas demandas, de forma que temos uma grande satisfação em realizá-lo”, frisa.

O primeiro Mutirão de 2019 será realizado na Praça dos Esportes, situada na Avenida Tóquio, no Parque Oeste Industrial João Braz, no sábado, 27. O atendimento à população, no sábado, 27, será das 08h às 16h e no domingo, 28, das 08h às 12h.