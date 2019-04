Iris faz parcerias com Fecomércio e Senac para feirão de empregos e treinamentos em Goiânia

O prefeito Iris Rezende selou parcerias com entidades do setor produtivo para lançar, no mês de maio, o grande feirão de emprego e treinamentos em Goiânia. O objetivo é usar as vagas disponíveis para direcionar a qualificação adequada aos pretendentes. A aprendizagem será desde como escrever currículo, postura na entrevista de emprego, até a escolha certa sobre a formação. “Estamos sempre dispostos a empreender ações conjuntas que tenham impacto positivo no mercado de trabalho, com novas oportunidades que garantem bem-estar social”, diz Iris.

O projeto da parceria, apresentado ao prefeito pelo diretor regional do Sesc/Senac em Goiás, Leopoldo da Veiga Jardim, tem como objetivo oferecer mais de 2 mil vagas de emprego em diversos setores da economia goianiense e outras 2 mil oportunidades em cursos de qualificação profissional, ampliando as perspectivas de geração de emprego e renda para o cidadão.

A ação conjunta engloba Prefeitura de Goiânia, via Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia (Sedetec), Federação do Comércio do Estado de Goiás (Fecomércio), Serviço Social do Comércio (Sesc), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Sebrae, Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Goiás (Acieg) e Câmara de Dirigentes Lojistas de Goiânia (CDL).

O lançamento oficial do programa será feito em evento na Faculdade Senac, no setor Santa Genoveva, região Norte de Goiânia, no dia 31 de maio, às 8h, e contará com a presença do prefeito Iris Rezende e do secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia, Celso Camilo.

“A ideia é fazer uma espécie de triângulo com várias linhas de formação e passagens por módulos que, gradualmente, elevarão o nível de conhecimento sobre determinada área de atuação e também o salário médio desse profissional”, explica Veiga Jardim.

Para o secretário Celso Camilo, nesse momento em que a economia do país apresenta-se estagnada, com alta taxa de desemprego, é fundamental que o cidadão esteja capacitado para ocupar as vagas disponíveis, já que, nessas condições, o mercado é muito mais exigente em termos de empregabilidade.

“O projeto busca dar ao cidadão que está em busca de emprego, ou de requalificação profissional, condições de concorrer às vagas ofertadas por um mercado cada vez mais exigente e reduzido em termos de recursos humanos”, explica o secretário. “O nosso objetivo é contribuir para que esse trabalhador possa ser alocado no mercado, auferir renda e, consequentemente, melhorar a sua qualidade de vida”, diz.

Durante o evento, serão colocadas à disposição da população a confecção de carteiras de trabalho, confecção de carteiras do Sesc e a oficina de confecção de currículos, além de palestras com temas relevantes para candidatos à uma vaga de emprego. A previsão é que sejam feitos mais de 25 mil atendimentos durante o feirão.