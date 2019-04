Regina Duarte interpreta e dirige peça ‘A Volta ao Lar’, de Harold Pinter,

A peça, que será apresentada no Teatro Goiânia de 3 a 5 de maio, fala sobre a disputa de poder, ciúme entre irmãos, desejos proibidos, carências afetivas, envelhecimento e solidão. Caim e Abel, Édipo, as Vestais do Templo Grego e Eros são referências no explosivo lar desta família.

A consagrada atriz Regina Duarte, uma das mais importantes intérpretes brasileiras da televisão, teatro e cinema, é a diretora e personagem da peça A Volta ao Lar, adaptação da obra do escritor britânico Harold Pinter, vencedor de um prêmio Nobel de Literatura em 2005. A Volta ao Lar coloca em cena uma família inglesa órfã de mãe, composta pelo pai açougueiro Max (Igor Kowalewski), os filhos Lenny (Rodrigo de Castro) e Joey (João Carlos Filho) e o tio Sam (Ivan Bellangero). Eles são homens à deriva, brutalizados e carentes de uma figura feminina.

Depois de muitos anos estudando e lecionando filosofia nos Estados Unidos, Teddy (Mauricio Agrela), o primogênito do clã, faz uma visita inesperada ao lar de sua família, acompanhado por Ruth (Regina Duarte), sua mulher e mãe de seus filhos. Ruth é um mistério que o feminino encerra e que a direção pretende preservar, cultuar, proteger. A presença feminina provoca alterações impensáveis naqueles homens.

Serviço

A Volta ao Lar, com texto de Harold Pinter

Local: Teatro Goiânia – Rua 23, nº 252, Setor Central – Goiânia/GO

Dias: de 3 a 5 de maio

Horários: Sexta e sábado às 20h30, e domingo às 19h

Ingressos: R$ 99 (inteira), R$ 121 (inteira) e R$ 143 (inteira). R$ 49,50 (meia-entrada) R$ 60,50 (meia-entrada) e R$ 71,50 (meia-inteira)

Duração: 80 minutos

Classificação: 18 anos