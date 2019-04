Show de Brunno Moreno marca noite de sábado no Shopping Cerrado

O público do Shopping Cerrado poderá conferir um show gratuito do cantor Brunno Moreno, neste sábado (27). Ele se apresentará a partir das 19 horas, na praça de alimentação, que fica no piso 1 do centro de compras.

Brunno Moreno se apresenta profissionalmente em bares, restaurantes e eventos há cerca de sete anos. Ele, que também é guitarrista e compositor, investe em um repertório que inclui pop rock e MPB.

O músico estudou teoria musical, bandolim clássico e canto pela Universidade Federal de Goiás (UFG), além de guitarra no Centro de Educação Profissional em Artes Basileu França.

A apresentação faz parte do projeto “Menu Musical”, que é realizado pela Flash Produções. O Shopping Cerrado oferece estacionamento gratuito e fica na Avenida Anhanguera nº 10.790, no Setor Aeroviário, em Goiânia.