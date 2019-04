“Vamos buscar o consenso”, diz Jânio Darrot, candidato à presidência do PSDB estadual

“O PSDB vai buscar o consenso e faremos de tudo para unificar as duas chapas”, disse na tarde desta quinta-feira (25/04) o prefeito de Trindade, Jânio Darrot, que concorre à presidência estadual do partido nas eleições marcadas para o dia 03 de maio, na sede da legenda, em Goiânia, das 8h às 12h. “Aceitei o desafio de ser candidato desde que houvesse a convergência de todos que se apresentaram para a disputa”, disse ele.

O PSDB de Goiás registrou duas candidaturas de prefeitos de municípios vizinhos, Jânio Darrot (Trindade) e Carlão da Fox (Goianira). O deputado federal Célio Siqueira também declarou que pretende participar do pleito como postulante à presidência, mesmo que não tenha apresentado uma chapa específica.

O nome de Jânio Darrot se consolidou na disputa como consenso entre os então pré-candidatos, os deputados estaduais Talles Barreto e Leda Borges, bem como o ex-prefeito de Catalão, Jardel Sebba. Os três estão engajados na campanha do prefeito de Trindade.

O ex-governador Marconi Perillo, em conversa com membros do PSDB, afirma que o nome do Jânio Darrot é a opção ideal de consenso por ter conseguido aglutinar outros pré-candidatos da legenda. Ele e o ex-governador José Eliton integram a chapa do prefeito de Trindade como delegados à convenção nacional do PSDB.

“Vamos continuar o diálogo e as conversações com todos para formar uma chapa única na executiva com a participação dos postulantes Carlão, Célio, Jardel, Leda, Talles e nós”, diz Jânio. “Estou disposto a participar de um trabalho intenso para manter o PSDB como um dos maiores partidos do estado e do Brasil”, destaca.

De acordo com o prefeito de Trindade, “o PSDB é um partido grande, que tem uma história muito bonita no Brasil, que possui um legado enorme em nível nacional e local”. Ele reforça que a legenda “tem nomes de expressão, que disputam as principais eleições no país, nos estados e nos municípios”.

“Hoje nós temos um partido muito forte em Goiás, com mais de 90 prefeitos, centenas de vereadores e milhares de militantes”, afirma Jânio. “Queremos manter esse legado do PSDB, manter o partido crescendo e servindo ao nosso estado”, ressalta.

Jânio cita governantes desta matriz partidária que fizeram história em Goiás e no Brasil, como Henrique Santillo e Marconi Perillo, a quem qualifica como “o maior político de todos os tempos no estado”. Segundo o prefeito, o tucano foi “inovador, modernizador, atuante em todas as áreas”.

O prefeito lembra que Marconi “fez Goiás avançar na infraestrutura com grandes rodovias, investiu muito na saúde, criou o Hugol e o Crer, modernizou a educação e colocou o estado no topo do Ideb, investiu muito em cultura, esportes e programas de inclusão social, governou com sensibilidade, olhando pelos interesses da população, em especial dos mais carentes”. E conclui: “Acredito que podemos fazer muito mais ainda pelo nosso estado”.