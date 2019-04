Workshop ajuda tatuadores e podólogos a detectar câncer de pele

O melanoma é o tipo de câncer de pele mais perigoso pela capacidade de se espalhar rapidamente para outros órgãos e pode surgir em qualquer parte do corpo. A boa notícia é que o tumor está visível na pele e, de acordo com especialistas, tem mais de 90% de chance de cura quando diagnosticado no início. Os profissionais de estética, que diariamente observam a pele de seus clientes, podem contribuir muito com a prevenção e podem sugerir avaliação médica quando encontrarem um sinal suspeito.

Para disseminar esse conhecimento e contribuir com a detecção precoce e, consequentemente, a maior chance de cura, o Grupo Brasileiro de Melanoma (GBM), grupo multidisciplinar voltado ao estudo e acompanhamento da neoplasia, criou o Juntos Contra o Melanoma, programa que treina gratuitamente profissionais que podem desempenhar papel importantíssimo na detecção precoce, como cabeleireiros, podólogos e tatuadores. Em Goiânia, podólogos e tatuadores poderão participar de workshops gratuitos e exclusivos para esses profissionais. O apoio é da Universidade Federal de Goiás (UFG) junto com Sociedade Brasileira de Dermatologia – Regional Goiás e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica (SBCD).

Quem ministrará as aulas será o médico Elimar Gomes. Na oportunidade, Flávio Cavarsan, cirurgião oncológico em Goiânia e presidente do GBM, fará abertura e mostrará dados sobre a incidência da doença. A coordenação local é da professora de Dermatologia do Instituto de Patologia e Saúde Pública (IPTSP) da UFG, Ana Maria Quinteiro Ribeiro. Os eventos são gratuitos e podem participar todos os tatuadores e podólogos interessados, lembrando que os lugares são limitados e é necessário efetuar inscrição prévia pela internet.

Serviço

Workshops para tatuadores: “Nunca esconda um melanoma com uma tatuagem”

Evento Gratuito

Data: 30 de abril (terça-feira)

Horário: das 18h30 às 20h30

Local: Mercure Goiânia Hotel

Endereço: Av. República do Líbano, 1613 – St. Oeste, Goiânia

Inscrições: http://bit.ly/wstatuadoresgoiania

Workshops para podólogos: “Um alerta sobre o perigo do melanoma palmo-plantar e ungueal”

Evento Gratuito

Data: 1º de maio (quarta-feira)

Horário: das 18h30 às 20h30

Local: Auditório do Instituto De Patologia Tropical E Saúde Pública UFG

Informações: http://bit.ly/wspodologosgoiania