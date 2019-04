Alunos da rede municipal podem se inscrever para Olimpíada Brasileira de Robótica 2019

Alunos da rede municipal com idade acima de seis anos podem ser inscritos na Olimpíada Brasileira de Robótica 2019. As inscrições seguem até até o dia 17 de maio e podem ser feitas pela internet no site oficial http://www.obr.org.br, pelo professor responsável.

A Olimpíada tem o objetivo de estimular jovens a seguirem carreiras em áreas tecnológicas, identificar talentos, bem como promover debates e atualizações no processo de ensino-aprendizagem. Ela é destinada a alunos da rede pública e privada do Ensino Fundamental, médio ou técnico em todo Brasil. A iniciativa não possui fins lucrativos e possui duas modalidades: prática e teórica, que adequam a diferentes públicos, quem já conhece a robótica e também quem nunca teve contato.

A OBR acontece desde 2007, atualmente é considerado o maior evento de robótica da América Latina e classifica equipes para a RoboCup, maior evento de robótica do mundo. No ano de 2018 teve mais de 156 mil participantes diretos de todos os Estados Brasileiros com mais de 4300 equipes competindo na modalidade prática no país.

A Olimpíada é apoiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Ministério da Educação (MEC) e Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) . Além de contar com o suporte da Sociedade Brasileira de Computação (SBC) e RoboCup Federation, é coordenado de forma voluntária por um grupo composto por cientistas e doutores na área de robótica e tecnologia das maiores e melhores universidades públicas e particulares do Brasil.

Para mais informações e inscrições acesse o manual.