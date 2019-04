Banda Muamba toca no Lowbrow na véspera do feriado

Nesta terça-feira (30), véspera do feriado do Dia do Trabalhador, o Lowbrow Lab Arte & Boteco terá como atração musical a banda Muamba. A apresentação está marcada para às 22h30 e a entrada terá um valor de R$ 10, até as 21 horas.

Desta vez, o trio será formado por Guto Borges, nos vocais e no violão, George Augusto, na bateria, e Thiago Coutinho, no contrabaixo. Criada em 2014, a Muamba investe em um repertório de reggae, rock, baião, forró pé de serra e música brasileira, inclusive com composições próprias.

O setlist do grupo inclui nomes como O Rappa, Natiruts, Marcelo D2, Planta & Raiz, Maskavo, Charlie Brown Jr., Planet Hemp, Ponto de Equilíbrio, Seu Jorge, Jorge Ben Jor, Skank, Titãs, Os Paralamas do Sucesso e Legião Urbana.

Além de conferir o som, o público poderá apreciar a mostra coletiva “Desatado”, que reúne 14 obras inéditas produzidas pelos artistas Karollez Viana, Adriano Borges (Dico) e Cristiano Freitas (Dongou). Os trabalhos abordam o skate como ferramenta de exploração e apropriação do espaço público.

Serviço

Show da banda Muamba – Brasilidades

Data: 30/04 (terça-feira)

Horário de abertura da casa: 19h

Horário do show: 22h30

Local: Lowbrow Lab Arte & Boteco (Rua 115, quadra F43A, lote 214, nº 1684, Setor Sul)

Reservas: (62) 3991-6175

Entrada: R$ 10 (até 21h)