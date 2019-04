Abertura da Copa Sesc celebra Dia do Trabalhador

Amanhã, no Dia do Trabalhador, 1º de maio, o Sesc Goiás realiza a abertura oficial da 38ª edição Copa Sesc em homenagem a data comemorativa. O evento será às 9h, na unidade Sesc Faiçalville, em Goiânia, com a entrada gratuita. Toda comunidade pode participar da cerimônia que contará com uma programação especial com aula de funcional e ritmos, gincana aquática, brincadeiras circenses, festival de polo aquático, show musical, festival de truco, bingo e hidrorrecreativa.

A Copa Sesc é um dos maiores eventos esportivos no estado. A competição ocorre até o dia 30 de junho nas unidades do Sesc Anápolis, Campinas, Faiçalville, Jataí e Universitário. Trabalhadores do comércio e dependentes disputarão esportes coletivos e individuais nas mais diversas categorias e idades. Nesta edição as inscrições são para futsal, futebol soçaite, voleibol, basquete, judô, natação, skate e xadrez.

Mais que competição, a Copa Sesc é um meio de desenvolver um trabalho educativo, propositivo e transformador para e pelo esporte, com importante papel na formação e educação dos praticantes. A iniciativa tem como patrona a conselheira do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac Goiás) e presidente do Sindicato do Comércio de Materiais de Construção (Sindimaco-GO), Irma Alves Fernandes.

Programação gratuita da abertura Copa Sesc:

Abertura da Copa Sesc

Horário: 9h

Local: ginásio

Aula de funcional e ritmos

Horário: 10h às 11h

Público Alvo: Livre

Local: Salão de eventos

Gincana aquática

Horário: 10h

Público Alvo: Livre

Local: Parque Aquático adulto/ infantil

Brincadeiras circenses

Horário: 10h

Público Alvo: Livre

Local: espaço criança

Festival de Polo aquático

Horário: 10h30

Público Alvo: Livre

Local: Parque Aquático adulto

Show musical grupo “Noys é Noys”

Horário: 11h

Público Alvo: Livre

Local: Salão de convivência

Festival de Truco

Horário: 14h

Público Alvo: a partir de 16 anos

Local: Salão de Convivência (área externa)

Bingo “Copa Sesc”

Horário: 14h

Público Alvo: Livre

Local: Salão de convivência

Brincadeiras divertidas (jogo das argolas, colher corrente, boliche)

Horário: 14h

Público Alvo: Infantil

Local: Parque aquático infantil

Escorregador de sabão

Horário: 15h

Público Alvo: Infantil

Local: Playground

Hidrorrecreativa

Horário: 15h30

Público Alvo: Livre

Local: Parque Aquático adulto

Brinquedos infláveis e radicais

Horário: 9h às 17h

Público Alvo: Livre

Local: entrada do Parque Aquático adulto