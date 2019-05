Censo da Educação Superior 2018 inicia verificação dos dados coletados 

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) iniciou nesta segunda-feira, 29 de abril, o período de verificação da consistência, conferência, ajustes e validação dos dados coletados pelo Censo da Educação Superior 2018. Até 7 de junho, a equipe do Censo da Educação Superior responderá todas as Instituições de Educação Superior (IES) que tiverem preenchido o formulário, fornecendo orientações adicionais ou ratificando as justificativas. Também será possível completar os dados faltantes e realizar os ajustes necessários naqueles já preenchidos.

Estão envolvidos nessa etapa os servidores e colaboradores do Inep, os representantes legais e os Pesquisadores Institucionais (PI) das IES. O PI é o representante oficial da IES junto ao Inep, responsável por responder aos questionários eletrônicos do Sistema Censup, verificar e corrigir possíveis inconsistências dos dados declarados, além de responder, no limite de suas atribuições, a questionamentos do Inep referentes ao Censo da Educação Superior.

Todas as Instituições de Educação Superior (IES) brasileiras, públicas e privadas, devem declarar os dados para que o Inep gere informações para subsidiar a formulação, o monitoramento e a avaliação das políticas públicas. Os dados também são elementos importantes para a elaboração de estudos e pesquisas, assim como para a construção de indicadores sobre a Educação Superior brasileira.

Censo da Educação Superior

Realizado anualmente pelo Inep, o Censo da Educação Superior reúne informações sobre as Instituições de Educação Superior (IES), cursos, docentes e alunos. O preenchimento do Censo é pré-requisito para a expedição de atos regulatórios e para a participação das IES em programas do Ministério da Educação, como o Prouni, o Fies e as bolsas da Capes. O Censo subsidia ainda a Avaliação da Educação Superior, sendo insumo para o cálculo do Conceito Preliminar de Curso (CPC) e do Índice Geral de Cursos (IGC), dois dos Indicadores da Qualidade da Educação Superior divulgados pelo Inep.