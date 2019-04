Dia do Trabalhador será comemorado com grande festa em Aparecida

Destaque nacional na geração de empregos e na abertura de novas empresas, Aparecida de Goiânia realiza todos os anos a tradicional Festa do Trabalhador, no feriado de 1° de maio. Este ano o evento será realizado a partir das 15 horas, na Praça da Avenida Igualdade no Setor Garavelo. A festa terá como atração principal o show da dupla sertaneja Zé Ricardo e Thiago e ainda o sorteio de um carro zero quilômetro e 10 bicicletas.

O evento é organizado pela Prefeitura de Aparecida, por meio das secretárias de Emprego, Articulação Política, Desenvolvimento Econômico e Comunicação Social. O prefeito Gustavo Mendanha destaca que a Festa do Trabalhador é uma forma do poder público reconhecer e valorizar o trabalho de milhares de pessoas que contribuem para o desenvolvimento do município.

“A cidade de Aparecida vem crescendo muito nos últimos anos, a classe empreendedora é muito importante para isso, mas a classe trabalhadora tem que ser valorizada. É uma festa para a família, teremos um espaço dedicado as crianças, para comemorar esse dia tão importante”, disse o gestor municipal.

Além de um carro Renault Kwid zero quilômetro, os trabalhadores também irão concorrer a dez bicicletas e outros brindes que serão sorteados durante a festa. “Em Aparecida, a Festa do Trabalhador já é uma tradição. Todos os anos realizamos este evento para comemorarmos junto com a população, oferecendo um momento de diversão para milhares de pessoas”, destacou o secretário do Trabalho, Emprego e Renda, Adriano Montovani.