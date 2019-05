Drogarias Pacheco promove bate-papo com Drauzio Varella sobre Hipertensão Arterial

A hipertensão arterial é uma doença crônica caracterizada pelos níveis elevados de pressão que o sangue faz ao circular pelas artérias do corpo. Conhecida também como pressão alta, a doença em 90% dos casos é herdada dos pais, segundo o Ministério da Saúde. Porém, inúmeros fatores influenciam nos níveis de pressão, como os hábitos de vida da pessoa. Com o objetivo de debater assuntos como esse, contribuindo para a qualidade de vida e o bem-estar dos clientes, a rede Drogarias Pacheco promove um encontro na próxima quinta-feira, dia 02/05, às 17 horas, no Cinemark Shopping Flamboyant, em Goiânia, com o tema “Subiu a pressão? Preste atenção!”.

O evento é gratuito e será conduzido pelo médico Dr. Drauzio Varella. Durante o encontro serão abordadas diversas questões relacionadas à pressão alta, como os principais cuidados, fatores de risco, tratamentos disponíveis e também como prevenir a doença.

Esse é um debate de grande importância quando as pesquisas mostram que 20% da população brasileira, e metade das pessoas acima dos 65 anos sofrem de hipertensão arterial. E vale destacar, que embora menos prevalente do que nos adultos, a doença também pode se manifestar ainda na infância.

Os sintomas da hipertensão costumam aparecer quando a pressão está muito alta, podendo ocorrer dores no peito, tonturas e dores de cabeça. Caso o diagnóstico se confirme, é importante que o paciente adote uma melhor qualidade de vida, como uma alimentação mais saudável, exercícios físicos e tomar a medicação corretamente, pois caso contrário, a pressão alta pode provocar diversos problemas de saúde, como o acidente vascular cerebral (AVC) e o infarto.

Encontro com Dr. Drauzio Varella

O projeto faz parte de um cronograma de ações do Viva Saúde, Programa de Relacionamento das marcas Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo (que juntas formam o grupo DPSP), em parceira com o Dr. Drauzio Varella. Um trabalho que contempla a distribuição de conteúdo de saúde de forma dirigida para os cadastrados no programa.