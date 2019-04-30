Sine Goiânia oferece 467 vagas de emprego nesta terça-feira

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A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia (Sedetec), oferece nesta terça-feira, 30, 467 oportunidades de trabalho para quem está desempregado ou busca alternativas de atuação no mercado. Desse número, 160 são para pessoas com deficiência.

Os interessados devem procurar o Sine Municipal, localizado na Rua 4, esquina com a Rua 6, Edifício Parthenon Center, no Setor Central, das 7h30 às 18h, para efetivar cadastro.

Para preencher o documento de solicitação, o candidato deve apresentar Carteira de Identidade e Trabalho, além de CPF e comprovante de endereço atualizado. Caso as características profissionais preencham as exigências da firma empregadora, o Sine realiza o encaminhamento.

Os cidadãos podem acessar também o aplicativo Sine Fácil para agendar entrevistas de emprego para as vagas disponíveis. Com o sistema, a população pode acompanhar ainda a situação do benefício do seguro-desemprego e atualizar o cadastro junto ao Ministério do Trabalho (MTb). O aplicativo, que é gratuito, pode ser baixado no Google Play – loja online para distribuição de aplicações para dispositivos com o sistema Android.

Confira:

Nº    VAGAS GERAL    QUANTIDADE
1    ACABADOR DE MÁRMORE E GRANITO    2
2    AGENCIADOR DE PROPAGANDA    2
3    AJUDANTE DE OBRAS    1
4    ALINHADOR DE DIREÇÃO    2
5    ANALISTA CONTÁBIL    1
6    ASSISTENTE DE COBRANÇA    2
7    ASSISTENTE DE VENDAS    1
8    ATENDENTE CENTRAL TELEMARKETING    2
9    AUXILIAR DE ALMOXARIFADO    1
10    AUXILIAR DE COBRANÇA    1
11    AUXILIAR DE CORTE (PREPARAÇÃO DA CONFECÇÃO DE ROUPAS)    1
12    AUXILIAR DE COSTURA    1
13    AUXILIAR DE LIMPEZA    3
14    AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO    1
15    AUXILIAR DE LOGISTICA    1
16    BARMAN    1
17    BORRACHEIRO    1
18    CHEFE DE SERVIÇO DE LIMPEZA    3
19    CHURRASQUEIRO    3
20    CONSULTOR DE VENDAS    3
21    COORDENADOR DE OBRAS (CONSTRUÇÃO CIVIL)    1
22    CORRETOR DE IMÓVEIS    27
23    COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA    3
24    COSTUREIRA EM GERAL    10
25    COZINHEIRO DO SERVIÇO DOMÉSTICO    2
26    COZINHEIRO GERAL    2
27    ELETROMECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES    2
28    ENCARREGADO DE SEGURANÇA    1
29    GERENTE DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO    1
30    MANICURE    2
31    MECÂNICO    2
32    MECÂNICO DE AUTO EM GERAL    6
33    MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES    6
34    MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO A DIESEL    3
35    MECÂNICO DE MOTOR A GASOLINA    1
36    MECÂNICO DE SUSPENSÃO    1
37    MECÂNICO ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS    2
38    MODELISTA    1
39    MOTORISTA CARRETEIRO    100
40    MOTORISTA DE AUTOMÓVEIS    2
41    MOTORISTA DE CAMINHÃO-GUINCHO PESADO COM MUNK    1
42    OFFICE-BOY    1
43    PINTOR A REVÓLVER    2
44    PIZZAIOLO    1
45    RECEPCIONISTA ATENDENTE    1
46    REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO    30
47    SERRALHEIRO    5
48    SOLDADOR    11
49    SUPERVISOR DE ATENDIMENTO AO CLIENTE    2
50    TAPECEIRO DE MÓVEIS    2
51    TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA    1
52    TÉCNICO MECÂNICO EM AR CONDICIONADO    2
53    VENDEDOR DE SERVIÇOS    36
54    VENDEDOR PRACISTA    3
55    VIDRACEIRO    1

VAGAS  PCD   
1    AGENTE DE PASSAGENS    1
2    AJUDANTE DE PADEIRO    18
3    ALMOXARIFE    1
4    ANALISTA CONTÁBIL    1
5    ATENDENTE CENTRAL TELEMARKETING    2
6    AUXILIAR DE ALMOXARIFADO    1
7    AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO    22
8    AUXILIAR DE COBRANÇA    1
9    AUXILIAR DE LIMPEZA    5
10    AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO    1
11    AUXILIAR DE LOGISTICA    5
12    AUXILIAR DE LOGISTICA    1
13    AUXILIAR DE PADEIRO    3
14    CHAPA (MOVIMENTADOR DE MERCADORIA)    16
15    ENFERMEIRO    1
16    MOTORISTA DE CAMINHÃO    1
17    OPERADOR DE CAIXA    30
18    PORTEIRO    3
19    PROMOTOR DE VENDAS    7
20    RECEPCIONISTA ATENDENTE    1
21    REPOSITOR DE MERCADORIAS    32
22    SERVENTE (CONSTRUÇÃO CIVIL)    5
23    SOCORRISTA (EXCETO MÉDICOS E ENFERMEIROS)    1
24    ZELADOR    1

 

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