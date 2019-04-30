Sine Goiânia oferece 467 vagas de emprego nesta terça-feira

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia (Sedetec), oferece nesta terça-feira, 30, 467 oportunidades de trabalho para quem está desempregado ou busca alternativas de atuação no mercado. Desse número, 160 são para pessoas com deficiência.
Os interessados devem procurar o Sine Municipal, localizado na Rua 4, esquina com a Rua 6, Edifício Parthenon Center, no Setor Central, das 7h30 às 18h, para efetivar cadastro.
Para preencher o documento de solicitação, o candidato deve apresentar Carteira de Identidade e Trabalho, além de CPF e comprovante de endereço atualizado. Caso as características profissionais preencham as exigências da firma empregadora, o Sine realiza o encaminhamento.
Os cidadãos podem acessar também o aplicativo Sine Fácil para agendar entrevistas de emprego para as vagas disponíveis. Com o sistema, a população pode acompanhar ainda a situação do benefício do seguro-desemprego e atualizar o cadastro junto ao Ministério do Trabalho (MTb). O aplicativo, que é gratuito, pode ser baixado no Google Play – loja online para distribuição de aplicações para dispositivos com o sistema Android.
Confira:
Nº VAGAS GERAL QUANTIDADE
1 ACABADOR DE MÁRMORE E GRANITO 2
2 AGENCIADOR DE PROPAGANDA 2
3 AJUDANTE DE OBRAS 1
4 ALINHADOR DE DIREÇÃO 2
5 ANALISTA CONTÁBIL 1
6 ASSISTENTE DE COBRANÇA 2
7 ASSISTENTE DE VENDAS 1
8 ATENDENTE CENTRAL TELEMARKETING 2
9 AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 1
10 AUXILIAR DE COBRANÇA 1
11 AUXILIAR DE CORTE (PREPARAÇÃO DA CONFECÇÃO DE ROUPAS) 1
12 AUXILIAR DE COSTURA 1
13 AUXILIAR DE LIMPEZA 3
14 AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 1
15 AUXILIAR DE LOGISTICA 1
16 BARMAN 1
17 BORRACHEIRO 1
18 CHEFE DE SERVIÇO DE LIMPEZA 3
19 CHURRASQUEIRO 3
20 CONSULTOR DE VENDAS 3
21 COORDENADOR DE OBRAS (CONSTRUÇÃO CIVIL) 1
22 CORRETOR DE IMÓVEIS 27
23 COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA 3
24 COSTUREIRA EM GERAL 10
25 COZINHEIRO DO SERVIÇO DOMÉSTICO 2
26 COZINHEIRO GERAL 2
27 ELETROMECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 2
28 ENCARREGADO DE SEGURANÇA 1
29 GERENTE DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 1
30 MANICURE 2
31 MECÂNICO 2
32 MECÂNICO DE AUTO EM GERAL 6
33 MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES 6
34 MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO A DIESEL 3
35 MECÂNICO DE MOTOR A GASOLINA 1
36 MECÂNICO DE SUSPENSÃO 1
37 MECÂNICO ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS 2
38 MODELISTA 1
39 MOTORISTA CARRETEIRO 100
40 MOTORISTA DE AUTOMÓVEIS 2
41 MOTORISTA DE CAMINHÃO-GUINCHO PESADO COM MUNK 1
42 OFFICE-BOY 1
43 PINTOR A REVÓLVER 2
44 PIZZAIOLO 1
45 RECEPCIONISTA ATENDENTE 1
46 REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO 30
47 SERRALHEIRO 5
48 SOLDADOR 11
49 SUPERVISOR DE ATENDIMENTO AO CLIENTE 2
50 TAPECEIRO DE MÓVEIS 2
51 TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 1
52 TÉCNICO MECÂNICO EM AR CONDICIONADO 2
53 VENDEDOR DE SERVIÇOS 36
54 VENDEDOR PRACISTA 3
55 VIDRACEIRO 1
VAGAS PCD
1 AGENTE DE PASSAGENS 1
2 AJUDANTE DE PADEIRO 18
3 ALMOXARIFE 1
4 ANALISTA CONTÁBIL 1
5 ATENDENTE CENTRAL TELEMARKETING 2
6 AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 1
7 AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO 22
8 AUXILIAR DE COBRANÇA 1
9 AUXILIAR DE LIMPEZA 5
10 AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 1
11 AUXILIAR DE LOGISTICA 5
12 AUXILIAR DE LOGISTICA 1
13 AUXILIAR DE PADEIRO 3
14 CHAPA (MOVIMENTADOR DE MERCADORIA) 16
15 ENFERMEIRO 1
16 MOTORISTA DE CAMINHÃO 1
17 OPERADOR DE CAIXA 30
18 PORTEIRO 3
19 PROMOTOR DE VENDAS 7
20 RECEPCIONISTA ATENDENTE 1
21 REPOSITOR DE MERCADORIAS 32
22 SERVENTE (CONSTRUÇÃO CIVIL) 5
23 SOCORRISTA (EXCETO MÉDICOS E ENFERMEIROS) 1
24 ZELADOR 1