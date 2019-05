Iris e Sebrae fazem parceria para realizar Mutirão Tech

O prefeito Iris Rezende participou nesta segunda-feira, 29, de reunião de pré-lançamento do Mutirão Tech, parceria do município com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). O projeto é a junção da comunidade tecnoló para desenvolver soluções de problemas sociais.

Iris afirma que o projeto promoverá avanços para a gestão municipal e dará oportunidades a jovens. A prefeitura disponibilizou uma equipe de técnicos para o acompanhamento do trabalho. Ele lembra que, quando lançou o mutirão, na década de 1960, estava alicerçado “no espírito de solidariedade da população”.

O diretor-superintendente do Sebrae, Leonardo Guedes, afirma que a iniciativa “estimula jovens com espírito empreendedor a entender que existe um mercado do setor público para a inovação”.

A ação se trata de um Hackathon, que consiste em competição de 52 horas seguidas. O evento terá temáticas voltadas para melhorar a gestão pública. Dentre as áreas como potenciais beneficiadas estão as de desenvolvimento econômico, meio ambiente, esporte, lazer e trânsito.

Serão montadas equipes com diferentes perfis, como programadores e designers, para que busquem soluções para temas escolhidos pela prefeitura.

O Sebrae contribuirá com a expertise na vivência de Hackathons, com profissionais de mercado que vão auxiliar nos três dias de trabalho. A maratona está prevista para os dias 07, 08 e 09 de junho, com participação de 60 pessoas que formarão times multidisciplinares.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia (Sedetec), Celso Camilo, explica que a o projeto é inédito, uma inovação dos mutirões.

“É o princípio do mutirão, que usa a própria comunidade”, afirma Celso Camilo. “Os participantes doarão seu tempo à sociedade”, destaca o secretário.