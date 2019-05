Ao completar 44 anos no ar, TV Brasil Central tem novos desafios 

Ao completar 44 anos no ar nesta quarta-feira (1º/05), Dia do Trabalho, a TV Brasil Central, ou TBC, emissora da Agência Brasil Central (ABC), tem novos desafios a enfrentar. Eles são os mesmos das televisões abertas no momento atual, onde o mercado passa por grandes transformações devido aos avanços tecnológicos propiciados pelo advento da internet.

Na avaliação da chefe do Núcleo da TV Brasil Central, Susete Amâncio, que também é uma das apresentadoras do programa Todas as Coisas, a TBC tem o mesmo desafio de outras emissoras de televisão aberta no momento atual. “Além de oferecer informação e entretenimento, temos de contemplar os interesses da população. Ou seja, levar aos governantes as demandas da população para que elas possam ser atendidas. E isso é feito através de reportagens”, afirmou.

Reposicionamento

Para a diretora de Radiodifusão, Imprensa Oficial e Site da ABC, Elizeth Araújo, a TV Brasil Central deve buscar se reposicionar no mercado. “Hoje as TVs abertas brigam por audiência, e nessa briga o jornalismo tem perdido qualidade”, pondera.

Elizeth acrescenta que o público da TV Brasil Central é exigente e formador de opinião, e quer informação de qualidade. Por outro lado, a TBC deve fazer a comunicação governamental, como emissora do Governo de Goiás, “não do ponto de vista politico-partidário, mas de prestação de contas das ações do governo ao cidadão-contribuinte”.

De acordo com o presidente da ABC, Vassil Oliveira, um dos desafios da TBC, juntamente com os outros veículos que compõem a Agência Brasil Central – Rádio Brasil Central AM e RBC FM – é promover a convergência das mídias, tendo como base a linguagem digital, que é o futuro dos meios de comunicação. Para isso, a Agência está investindo no fortalecimento da equipe das mídias digitais (You Tube, Instagram, Facebook, etc) e na presença de seus veículos na plataforma digital.

A TBC possui em seus quadros 122 funcionários. Seu sinal chega atualmente a 84 municípios goianos. Contudo, a meta é levar a programação de qualidade da TBC Digital para o maior número possível de municípios do Estado. Conta ainda com uma emissora afiliada, a TV Rio Verde, com sede no município do mesmo nome, região cuja força econômica é o agronegócio.