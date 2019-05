Caiado participa da Marcha para Jesus

O governador Ronaldo Caiado, acompanhado da primeira-dama, Gracinha Caiado, recepcionou na tarde desta quarta-feira (1/5) os milhares de participantes da Marcha para Jesus de 2019, que reuniu na Praça Cívica, no Centro de Goiânia, fiéis de várias igrejas evangélicas da capital e do interior do Estado. “É um momento que emociona. A Marcha para Jesus representa muito daquilo que o Estado de Goiás quer: a construção de famílias, que é o bem maior, além de esperança, trabalho, determinação e perseverança. Nós superaremos a crise e Goiás será o melhor Estado nos próximos anos”, ressaltou.

Caiado emocionou-se ao ver que a multidão era composta em sua grande maioria por jovens. “É impressionante a presença deles neste evento. Isso me deixa ainda mais empenhado em buscar uma saída para que a juventude do Estado de Goiás não seja movida para o lado da criminalidade e da droga, enfim, para os descaminhos da vida.” O governador também afirmou que a mobilização em volta da marcha demostra a fé do povo goiano. “Ver a disposição das pessoas que acreditam nos dá ainda mais ânimo para recuperar Estado. É hora de nós, líderes políticos, transmitir isso [esperança] para a sociedade. Não podemos tirar dessas pessoas a esperança de que vamos corrigir os rumos, não só de Goiás, mas do Brasil”, afirmou.

Dentre os jovens em meio à animada multidão estava Eduardo da Cruz Silva Júnior, da Igreja Manaíma Ministério Apostólico, participando de sua segunda marcha. Ele acredita que a união e apoio das igrejas ao governo são importantes para que o trabalho do governador faça a diferença. “Creio que vai melhorar muito mais. São apenas três meses, mas creio que em todo seu mandato vai ser muito bom para Goiás”, anima-se. Eduardo afirma que a Marcha é uma festa que atrai a atenção dos mais novos para o caminho do bem, longe das drogas e da criminalidade. “É uma benção e uma opção para que o jovem se identifique com coisas boas.”

O governador também ressaltou o trabalho das entidades ligadas às instituições religiosas na recuperação de dependentes químicos. “É fundamental que, passada a fase aguda, estas pessoas tenham onde se amparar. É impressionante como as estatísticas mostram o quanto estas entidades conseguem reincluir esses pacientes no dia a dia, devolvendo-os a uma vida normal”, considerou.

A primeira dama Gracinha Caiado ficou comovida ao ver tantos jovens louvando a Deus. “Isso conforta meu coração de mãe, meu coração de primeira-dama, em ver que as pessoas estão voltando-se para o bem. Nada é mais bonito que isso”, alegrou-se. Gracinha considera uma “benção” a aproximação dos jovens com a igreja. “Hoje, em um mundo difícil, onde vemos tanta violência e droga, não tenho dúvida de que o jovem que volta sua cabeça, sua vida para Jesus, está protegido de todo mal”, ponderou.

Ao fazer uso da palavra, o apóstolo César Augusto, um dos anfitriões da festa, falou de sua relação com Caiado e relatou como o governador o apoiou em um momento de fragilidade. “Eu havia recebido um diagnóstico de câncer. Ele me ligou e falou assim: o senhor não está com câncer, o senhor tem displasia. Fiz o tratamento e estou aqui curado. Este homem de Deus, meu amigo, me deu uma palavra lá nesses hospitais. Tenho certeza, que ele e a Dona Gracinha, vão fazer a melhor administração desse Estado”, afirmou.

Acompanhada do esposo Ivan e do filho João Marcos, Denise Rosa, da Fonte da Vida, sempre participa da Marcha e elogiou a presença dos jovens e do adolescente. “O trabalho dele está excelente e que continue assim”, elogiou. Já Isabel Rosa de Oliveira, Assembleia de Deus Ministério Bethel, também já pode ser considerada uma “veterana” das Marchas, tendo participado de todas as edições. “A Bíblia diz que todos nós precisamos estar unidos. É muito gratificante o governador Ronaldo Caiado ter essa consideração e estar presente conosco”, avaliou.

Louvor

A concentração começou às 13h, na Praça do Avião, no Setor Aeroporto. Por volta de uma hora depois, os cristãos partiram em caminhada acompanhando vários trios elétricos. O apóstolo Estevam Hernandes, da Igreja Renascer, que trouxe a primeira marcha para Goiânia, pediu que todos se unissem e direcionassem bênçãos a Caiado e demais políticos presentes. “Quero pedir ao Senhor muita sabedoria ao nosso governador. Quando o justo governa, o povo se alegra”. Diversas lideranças políticas acompanharam o evento, como o prefeito de Goiânia, Iris Rezende, os senadores Magno Malta e Vanderlan Cardoso, o secretário de Desenvolvimento Social de Goiás (SEDS), Marcos Cabral, além de deputados estaduais e federais.

A Marcha Para Jesus é realizada anualmente em várias cidades do mundo. A primeira edição aconteceu em 1987 na cidade de Londres, no Reino Unido, chamada de “City March”. No Brasil, o evento chegou mais tarde, em 1993, na cidade de São Paulo. Desde 2013, a Marcha Para Jesus faz parte do calendário oficial de eventos de Goiânia. Além da pregação de vários apóstolos e pastores, o público goianiense pode conferir os shows de Gabriel Guedes, Ton Carfi, Isadora Pompeo, Ludmila Feber, Kadu Ferraz, Delino Marçal, Thiago Caires, Carlinhos Félix, Pedras Vivas, Ranascer Praise e Regis Danese.