Erick Chaves se apresenta com entrada franca no Shopping Cerrado

Neste sábado (04), o cantor Erick Chaves subirá ao palco montado na praça de alimentação do Shopping Cerrado para mais um show do projeto “Menu Musical”. A apresentação, que tem entrada gratuita, será realizada às 19 horas, no piso 1 do centro de compras.

O público poderá conferir um repertório de pop rock e MPB, com interpretações de canções de nomes como Titãs, Os Paralamas do Sucesso, Tim Maia, Capital Inicial, Lenine, Legião Urbana, Skank e Engenheiros do Hawaii, entre outros.

Erick Chaves iniciou sua carreira musical aos 16 anos de idade e, desde então, já fez parte de um grupo de pagode, bandas de baile e duplas sertanejas. Em 2010, decidiu se dedicar à carreira solo e, atualmente, divide os palcos com a direção da Flash Produções.

O Shopping Cerrado oferece estacionamento gratuito e fica na Avenida Anhanguera nº 10.790, no Setor Aeroviário, em Goiânia.