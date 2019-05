UFG recebe estudante do ensino médio no Espaço das Profissões

A Universidade Federal de Goiás (UFG) realiza nos dias 7 e 8 de maio o Espaço das Profissões 2019, na Regional Goiânia, uma exposição que aproxima os universitários e profissionais da Instituição de estudantes do ensino médio interessados em ingressar na UFG. O objetivo do evento é propiciar a esses jovens a oportunidade de conhecer a Universidade e os cursos e habilitações oferecidos gratuitamente. São esperados para esta edição 40 mil discentes do ensino médio da capital e do interior do Estado.

Na mostra, as unidades acadêmicas criam salas interativas nas quais os visitantes podem conversar com monitores sobre os cursos de graduação, estágio e mercado de trabalho. Além dos já tradicionais espaços interativos e palestras sobre os cursos de graduação e as formas de ingresso na UFG, o evento deste ano conta com uma programação cultural e científica, que proporcionará a chance de conhecer vários espaços e atividades que caracterizam a UFG como uma Universidade.

O Espaço das Profissões 2019 também prevê, além das rotas culturais e científicas, visitas a alguns locais da UFG como o Centro Editorial e Gráfico (Cegraf), Escola de Veterinária e Zootecnia (EVZ), Faculdade de Educação Física e Dança (FEFD), Herbário, Laboratório Multiusuário de Microscopia de Alta Resolução (Labmic), Laboratório de Estudos e Dinâmicas Territoriais (Laboter), Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento (Lapig), voo com drones, Laboratório de Tecnologia da Informação e Mídias Educacionais (Labtime), Museu de Anatomia, Biblioteca Central, Museu Antropológico, Planetário e TV UFG.

Quem quiser se antecipar e obter mais informações sobre os cursos de graduação oferecidos pela Universidade, o site do Espaço das Profissões tem uma área com vídeos que apresentam alguns dos cursos presenciais.