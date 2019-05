Banda Tripop agita noite de sábado no Lowbrow

A banda Tripop será a atração do Lowbrow Lab Arte & Boteco, neste sábado (04). O grupo subirá ao palco às 22h30, com um repertório de pop, rock, reggae e dance de diferentes épocas, mas principalmente dos anos 60, 70 e 80.

O público poderá conferir interpretações de canções de nomes como Elvis Presley, The Beatles, Ed Sheeran, Os Paralamas do Sucesso, Coldplay, Skank e O Rappa, entre outros. O quarteto também apresentará músicas autorais, como o single “Lê-se Anjo”, disponível nas plataformas Spotify e Youtube e nas rádios locais.

Formada por Leo Yanes (voz e teclado), William de Pádua (voz e guitarra), Sandro Brasil, (voz e bateria) e Michel Mendonça (voz e contrabaixo), a Tripop foi criada no ano de 2012, na cidade de Ceres (GO), por Yanes, Pádua e Brasil, três amigos que já se conheciam de outras interações musicais e tinham o desejo de tocar as músicas que realmente gostavam.

O Lowbrow Lab Arte & Boteco abre as portas às 19 horas, com a mostra coletiva “Desatado”, que reúne 14 obras inéditas produzidas pelos artistas Karollez Viana, Adriano Borges (Dico) e Cristiano Freitas (Dongou). Os trabalhos apresentam o skate como ferramenta de exploração e apropriação do espaço público.