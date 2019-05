Iris sela parceria com SSP para combate a crimes ambientais

“A proteção e ampliação das áreas verdes é um dever do poder público”, disse nesta quinta-feira (02/05) o prefeito Iris Rezende durante solenidade em que a Prefeitura de Goiânia, por meio da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), e o Governo do Estado de Goiás, via Secretaria de Segurança Pública (SSP), assinaram convênio para combate aos crimes ambientais na Capital. “Tenho convicção de que as parcerias que estamos realizando trarão grandes resultados em todos os setores”, disse ele.

Com a formalização do convênio, a partir de agora a Amma terá um posto do disque denúncia na sede da SSP, no setor Aeroviário. “Somente de mãos dadas, prefeitura e governo do Estado, conseguiremos avançar de forma significativa”, disse Iris ao assinar o documento. “Hoje selamos um acordo pela área ambiental, há pouco tempo conversamos sobre o monitoramento, logo fecharemos novas parcerias e Goiânia será sempre beneficiada. Esse é o nosso objetivo diário”, pontua.

Iris acrescentou ainda que as áreas verdes de Goiânia são patrimônios importantíssimos que garantem mais saúde, lazer e qualidade de vida à população. “Quando o Estado compartilha desta preocupação da Prefeitura, renovo minha certeza de que estamos no caminho certo”, destaca.

Conforme o documento, em contrapartida, o município autoriza que o Comando de Policiamento Ambiental (CPA) da Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO) utilize parte da área do Núcleo Socioambiental do Programa Urbano Ambiental Macambira Anicuns (Puama) para instalação do Centro Técnico-Ambiental e do Núcleo de Educação Ambiental e realização de suas atividades diárias.

Já o secretário de Segurança Pública do Estado, Rodney Miranda, reforça a intenção de dar continuidade às parcerias. “O governador Ronaldo Caiado definiu como um dos principais focos da gestão: integração. E tenho certeza que a prefeitura de Goiânia será uma grande parceira durante todo o governo, gerando resultados importantíssimos na área da Segurança Pública”, ressaltou.

Conforme o presidente da Amma, Gilberto Marques Neto, são extremamente positivos os benefícios desse convênio para Goiânia em relação às questões ambientais. “Estamos unificando esforços e otimizando dos serviços prestados à população”, citou Gilberto, sublinhando que a intenção da parceria é gerar ações preventivas e com isso, segundo ele, conseguir maior economia dos gastos públicos e ter mais eficiência nas atividades do órgão ambiental.